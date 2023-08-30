На зустрічі йшлося про подальшу військову підтримку України та експорт зерна.

У Парижі міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу прийняв президент Франції Еммануель Макрон.

Про це глава МЗС повідомив в мікроблозі X (Twitter), зазначивши, що для нього було честю зустрітися з президентом Франції Еммануелем Макроном, після контактів французького лідера з президентом України Володимиром Зеленським.

"Обговорили подальшу військову підтримку, розширення коаліції "Формула миру" та нашого експорту зерна до країн Африки та інших країн. Я подякував йому за підтвердження постійної підтримки", - повідомив Кулеба.

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Візит Кулеби до Парижу

Як повідомляв УНІАН, глава МЗС України в рамках візиту до Парижу виступив на конференції послів Франції. Міністр заявив, що про жодне замороження конфлікту не може йти мови, бо нині час дипломатії зброї, а не дипломатії припинення вогню.

Кулеба додав, що що не можна дозволити Путіну переступити через понад сто тисяч воєнних злочинів, закатованих у підвалах людей, зґвалтованих та спалених заживо жінок, вбитих дітей і розбомблені міста.

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