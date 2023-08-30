Глава МЗС наголосив, що не можна дозволити Путіну переступити через понад сто тисяч воєнних злочинів.

Ні про яке замороження конфлікту не може йти мови, бо нині час дипломатії зброї, а не дипломатії припинення вогню. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Парижі під час виступу на конференції послів Франції, яку відвідав як почесний гість.

"Ми не глухі та чуємо голоси про потребу домовитися з Путіним", - сказав Кулеба. Водночас, міністр пояснив, що не можна домовлятися з кремлівським диктатором, бо той бреше і не виконує домовленостей.

У цьому зв'язку, глава МЗС навів три докази такому переконанню:

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Зокрема, 12 лютого 2022 року Путін проводив телефонні переговори з Президентом Макроном та заявив йому, що Росія не нападатиме на Україну. "За два тижні до вторгнення, коли вже, імовірно, визначена навіть його дата", - сказав Кулеба.

Крім того, 19 серпня цього року росіяни вдарили балістичною ракетою по центру мирного міста, Чернігова, та вбили 6-річну Софію. "За кілька днів вона мала піти в перший клас", - нагадав міністр.

Разом із тим, 23 серпня 2023 року в небі над Росією ракета збила чартерний літак і вбила воєнного злочинця Пригожина та його спільників. "Рівно за два місяці після спроби перевороту та нібито досягнення ним угоди з Путіним, отримання якихось гарантій власної безпеки", - додав Кулеба.

"Про що можна домовитися з людиною, яка вбиває ракетами дітей, бреше в обличчя світовим лідерам і знищує навіть власних поплічників, яким нібито надала гарантії?", - сказав Кулеба.

Як наголосив Кулеба, "нині час дипломатії зброї, а не дипломатії припинення вогню".

"Тому ми працюємо над новими рішеннями, новими оборонними кроками, які дають додаткову силу нашим воїнам. І я хочу тут подякувати Франції за низку критично важливих рішень, які були ухвалені за час війни: танки, "Цезарі", "Скальпи", "Кроталі" і багато чого іншого - ми завжди із вдячністю памʼятатимемо це", - додав міністр.

На його переконання, заморожений конфлікт не принесе мир, він принесе лише страшнішу війну.

"Заморожений конфлікт не збереже життя - він забере ще більше життів. Допоки український народ готовий боротися, будьте готові стояти пліч-о-пліч з ним", - впевнений Кулеба.

Він наголосив, що єдиний шлях до реального завершення війни - це Формула миру президента Зеленського.

"Мета - це перемога України та відновлення справедливого миру, а отже порядку та стабільності в Європі та світі. Не можна дозволити голосам скептиків заглушити голос мети. Нам потрібна перемога над злом, а не ничія. Бо зі злом не може бути нічиєї. Може бути лише поразка. Пішовши на компроміс зі злом, ми втрачаємо головне - самих себе", - підкреслив глава МЗС.

Він додав, що не можна дозволити Путіну переступити через понад сто тисяч воєнних злочинів, закатованих у підвалах людей, зґвалтованих та спалених заживо жінок, вбитих дітей і розбомблені міста.

Формула миру України - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2022 року в Індонезії відбувся саміт G20. На саміті президент Володимир Зеленський представив міжнародній спільноті українську формулу досягнення миру та закликав лідерів іноземних держав допомогти Україні реалізувати її.

За словами президента України, кожен із 10 пунктів формули чітко опрацьований: це радіаційна та ядерна безпека; продовольча безпека; енергетична безпека; звільнення всіх полонених і депортованих; виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку; виведення російських військ і припинення бойових дій; повернення справедливості; протидія екоциду; недопущення ескалації; фіксація закінчення війни.

12 грудня 2022 року під час виступу на саміті G7 Зеленський назвав три кроки, необхідні для прискорення настання миру. Це, за словами президента, надання Україні сучасного озброєння для захисту, збереження фінансової, енергетичної та соціальної стабільності, а також нові дипломатичні заходи для звільнення всіх українських полонених і територій.

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