Енергетична залежність ставить Монголію, затиснуту між Росією та Китаєм, у скрутне становище.

Монголія опинилась в енергетичній залежності, що ускладнює можливість ув'язнення правителя Росії Володимира Путіна за ордером Міжнародного кримінального суду (МКС) за військові злочини в Україні. Про це у коментарі для Politico сказав речник монгольського уряду.

За його словами, енергетична залежність ставить Монголію, затиснуту між Росією та Китаєм, у скрутне становище.

"Монголія імпортує 95% своїх нафтопродуктів і понад 20% електроенергії у наших безпосередніх сусідів, які раніше зазнавали перебоїв з технічних причин. Це постачання має вирішальне значення для забезпечення нашого існування та існування нашого народу", – сказав речник. Відео дня

Він додав, що Монголія завжди дотримувалася політики нейтралітету в усіх своїх дипломатичних відносинах, "як це було продемонстровано в наших офіційних заявах на сьогоднішній день".

Візит Путіна до Монголії - останні новини

Як повідомляв УНІАН, під час візиту Путіна до Монголії активісти розгорнули прапор України. Також вони тримали плакат із написом "Геть звідси військового злочинця Путіна".

Візит відбувається на тлі численних закликів до Монголії виконати ордер Міжнародного кримінального суду про арешт Путіна. Міжурядовий судовий орган уже 18 місяців розшукує російського правителя за незаконну депортацію та переміщення дітей з окупованих частин України до РФ.

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