Російського диктатора не заарештували - попри заклики виконати ордер МКС про арешт.

У Монголії поліція та силовики заважали протестувальникам тримати український прапор під час візиту правителя Росії Володимира Путіна в Улан-Баторі. Про це повідомляє Радіо Свобода.

Зазначається, що місцева влада розгорнула червону доріжку та вилаштувала почесну варту для Путіна в міжнародному аеропорту Улан-Батора, а президент Монголії Ухнагійн Хурелсух супроводжував російського диктатора до Палацу уряду, де два керівники віддали шану статуї Чингісхана, перш ніж піти всередину для закритих зустрічей.

"Візит відбувається на тлі численних закликів до Монголії виконати ордер Міжнародного кримінального суду (МКС) про арешт Путіна. Міжурядовий судовий орган уже 18 місяців розшукує російського правителя за незаконну депортацію та переміщення дітей з окупованих частин України до Росії", - йдеться у матеріалі. Відео дня

Видання уточнює, що Монголія приєдналася до МКС ще у 2003 році.

"Монголія, як і всі інші країни, має право розвивати свої міжнародні зв’язки відповідно до власних інтересів. Однак існує ордер на арешт Путіна, виданий Міжнародним кримінальним судом", – заявила речниця Єврокомісії Набіла Массралі.

Візит Путіна до Монголії

Міжнародний кримінальний суд пригрозив Монголії наслідками за відмову у співпраці в контексті візиту до цієї країни російського правителя Путіна. Так, за словами речника МКС Фаді ель-Абдалли, Монголія, як і інші країни-члени суду, має "зобов'язання співпрацювати". Це включає виконання ордерів на арешт, таких як той, який суд видав на арешт Путіна в 2023 році.

Пізніше неурядова правозахисна організація Human Rights Watch закликала владу Монголії заарештувати Путіна. Там нагадали, що проти Путіна діє ордер на арешт, виданий Міжнародним кримінальним судом у Гаазі.

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