Нардеп Мережко зазначив, що є кілька механізмів для притягнення Монголії до відповідальності.

Монголія може зіткнутися з наслідками через те, що до неї приїхав диктатор країни-агресора Росії Володимир Путін, але вони не будуть радикальними.

Про це в ефірі "Радіо Свобода" заявив депутат Верховної Ради Олександр Мережко, який очолює парламентський комітет із питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. "Я бачив заяви голів комітетів деяких парламентів європейських країн. Вони говорили, що залишити це питання не можна безкарно, без жодних наслідків. Але, я впевнений, що такі наслідки будуть. Разом із тим, я думаю що вони не будуть достатньо радикальними та серйозними для Монголії. Тому що західні країни враховуватимуть вразливість Монголії. Геополітично вона є між Росією та Китаєм, тому це дуже складна ситуація для Монголії", - сказав він.

На його думку, візит Путіна до Монголії був "ретельно спланованою провокацією", яка мала на меті "довести, показати світу, що він не боїться ордеру на арешт, який було видано Міжнародним кримінальним судом". Також Мережко підкреслив, що є кілька механізмів для притягнення Монголії до відповідальності, серед яких - переговори і переконання Монголії в тому, що вона порушила Римський статут, не затримавши Путіна.

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"Якщо це не вдається, то, якщо не помиляюсь, упродовж трьох місяців можна звернутись до асамблеї держав-членів. Наприкінці цього року відбудеться така асамблея, і Україна зможе порушувати це питання на такому майданчику. Там передбачений механізм юридичний, тобто можливо, якщо не спрацьовують ці механізми, звернутися до міжнародного суду", - пояснив депутат.

Крім того, нардеп звернув увагу на той факт, що Путін поїхав до Монголії з офіційним візитом на запрошення президента Ухнагійна Хурелсуха. Мережко вважає, що Монголія могла так вчинити, піддавшись тиску з боку Кремля.

"Монголія зробила помилку, зробила це свідомо, коли запросила, і вона могла й не запрошувати Путіна. Я не знаю, чи був там тиск, напевно був з боку Кремля на Монголію, щоб реалізувати цю провокацію. Але вона піддалася цьому тиску і має відповідати за це", - зауважив він.

У центрі уваги візит Путіна в Монголію - що вже повідомлялося

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня стало відомо про запрошення Путіна до країни. За даними ЗМІ, Москві пообіцяли, що кремлівському правителю загрожує арешт.

Вчора, 2 вересня, в Міністерстві закордонних справ України заявили, що Україна домагатиметься, щоб відмова Монголії виконати ордер Міжнародного кримінального суду мала наслідки.

Речник МЗС Георгій Тихий підкреслив, що невиконання обов'язкового ордера на арешт кремлівського правителя Путіна є важким ударом по Міжнародному кримінальному суду та міжнародній системі кримінального права. "Монголія дозволила обвинуваченому злочинцю уникнути правосуддя, тим самим розділивши відповідальність за його воєнні злочини. Ми будемо працювати з партнерами над тим, щоб це мало наслідки для Улан-Батора", - написав Тихий у мікроблозі X.

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