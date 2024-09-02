Країна дозволила обвинуваченому злочинцю уникнути правосуддя, заявили у МЗС.

Україна домагатиметься, щоб відмова Монголії виконати ордер Міжнародного кримінального суду мала наслідки.

З такою заявою виступив речник українського Міністерства закордонних справ Георгій Тихий. За його словами, невиконання обов'язкового ордеру на арешт кремлівського правителя Путіна є важким ударом по Міжнародному кримінальному суду та міжнародній системі кримінального права.

"Монголія дозволила обвинуваченому злочинцю уникнути правосуддя, тим самим розділивши відповідальність за його воєнні злочини. Ми будемо працювати з партнерами над тим, щоб це мало наслідки для Улан-Батора", - написав Тихий у мікроблозі X. Відео дня

Путін прилетів до Монголії

Нагадаємо, минулого тижня стало відомо про запрошення Путіна до країни. За даними ЗМІ, Москві пообіцяли, що кремлівському правителю на загрожує арешт.

У Міжнародному кримінальному суді сказали, що відмова Монголії затримати Путіна матиме наслідки для цієї країни. Влада зобов'язана виконати ордер МКС, оскільки ратифікувала Римський статут.

Попри це, сьогодні вдень очільника Кремля урочисто зустріли у аеропорту Улан-Батора. Російські пропагандисти поширили у мереді видео його прибуття.

Вас також можуть зацікавити новини: