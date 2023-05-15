Серед іншого, глави держав обговорили вступ України до НАТО та членство в ЄС.

14 травня 2023 року президент України Володимир Зеленський прибув із візитом до Франції. У Парижі він зустрівся зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном.

Як повідомляється на сайті президента України, пріоритетним стало питання надання Францією військової допомоги Україні. Зокрема, увагу приділили першочерговим потребам України для зміцнення обороноздатності та захисту українського неба. Крім того, президенти обговорили практичну взаємодію з Францією для посилення потенціалу сил оборони України, необхідного для ефективного контрнаступу й звільнення тимчасово окупованих територій.

Зазначається, що Зеленський подякував Макрону "за його лідерство й висловив сподівання, що Франція підтримає принципове спільне рішення союзників щодо формування "коаліції винищувачів", на яке вже тривалий час очікує Україна".

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"Крім того, президенти обговорили питання взаємодії для ефективної реалізації української формули миру. Глава української держави висловив сподівання на залучення до Глобального саміту миру, який має відбутися цього року, якомога більшої кількості країн світу, зокрема держав Глобального Півдня. Він подякував Еммануелю Макрону за його дипломатичні зусилля, спрямовані на припинення Росією війни проти України та досягнення справедливого миру на основі української формули миру", – йдеться у повідомленні.

Також Зеленський і Макрон обговорили питанн япідтримки Францією європейської та євроатлантичної інтеграції України. Глава держави висловив сподівання на ухвалення рішення про початок переговорів про вступ України до Євросоюзу у 2023 році та зазначив, що наша країна очікує на конкретні політичні рішення Вільнюського саміту НАТО у відповідь на заявку України на членство в Альянсі.

"Ми очікуємо від Альянсу конкретних рішень щодо чіткого алгоритму руху України до членства в НАТО та щодо гарантування безпеки нашої країни на період до набуття членства", – наголосив Зеленський.

Візит Зеленського до Франції

14 травня президент України Володимир Зеленський прибув до Франції. Це його другий візит до країни з початку повномасштабної війни Росії проти України.

Прибуття до Парижа Зеленський підтвердив пізно ввечері. Він наголосив, що зустрінеться з президентом Франції Еммануелем Макроном для обговорення "найважливіших пунктів двосторонніх відносин".

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