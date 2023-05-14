Зеленський підтвердив, що прибув до Парижа.

Низка французьких ЗМІ повідомили про можливий візит президента України Володимира Зеленського до Франції сьогодні ввечері. В Єлисейському палаці підтвердили, що Франція очікує на візит українського лідера.

Як пише Le Figaro, адміністрації французького президента у прес-релізі сповістила, що очікується зустріч президентів, під час якої Макрон та Зеленський обговорять підтримку Франції, яку вона продовжує надавати Україні у відповідь "на невідкладні військові та гуманітарні потреби".

Крім цього, розмова лідерів стосуватиметься шляхів мирного врегулювання війни в Україні.

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"Два президенти також зможуть обговорити довгострокові перспективи відновлення миру в Європі, зокрема, на основі мирного плану, запропонованого президентом Зеленським і який Франція підтримує", — зазначили в Єлисейському палаці.

Оновлено (22:20): Президент України Володимир Зеленський підтвердив у Telegram свій візит до Франції.

"Париж. Із кожним візитом оборонні та наступальні можливості України збільшуються. Звʼязок із Європою міцнішає, а тиск на Росію зростає. Зустрінуся з моїм другом Емманюелем. Обговоримо найважливіші пункти двосторонніх відносин", – написав він.

Візит Зеленського до Європи - що треба знати

В суботу президент України Володимир Зеленський відвідав Італію з офіційним візитом. Тут він мав зустріч з італійськими президентом Серджо Матареллою та очільницею уряду Джорджею Мелоні. В другій половині дня в суботу він здійснив візит до Ватикану, де мав зустріч з Папою Римським Франциском.

Ввечері 13 травня Зеленський прибув до Німеччини. Тут в неділю він мав зустрічі з президентом та канцлером Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром та Олафом Шольцем. Крім цього, в німецькому Аахені відбулося вручення Зеленському міжнародної премії імені Карла Великого.

Вдень в неділю з’явилася інформація про те, що президент, ймовірно, також відвідає Франції з коротким візитом, під час якого матиме зустріч з французьким колегою Макроном. Якщо візит відбудеться, це буде друга поїздка Володимира Зеленського до Франції з початку повномасштабної війни.

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