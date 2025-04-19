За словами радника керівника ОП, це мало б невідворотні наслідки для всього світу.

Визнання США анексованого Криму російським матиме невідворотні наслідки для всього світу. Таку заяву зробив радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко в ефірі телемарафону, коментуючи повідомлення агентства Bloomberg, що США готові визнати незаконно анексований Крим російським у рамках широкої угоди про мир між Москвою і Києвом.

"Сподіваюся, що цього не буде", - зазначив він. При цьому додав, що якщо Bloomberg про це пише, то, ймовірно, хтось цю інформацію сказав їм з високих кабінетів Білого дому або Державного департаменту США. За його словами, мотивація це сказати могла бути в тому, що вони або справді це мають намір зробити, або таким чином намагаються тиснути в переговорному процесі.

"Сподіваюся, що це тиск в переговорному процесі. Якщо США визнають Крим російським, то це по суті денонсація Будапештського меморандуму. Ми отримаємо ситуацію, коли базові засади ядерного розброєння України, загалом конструкції європейської безпеки будуть знищені. Це буде мати невідворотні наслідки по всьому світу", - наголосив Лещенко. При цьому висловив сподівання, що в даному випадку йдеться про переговорну тактику.

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Як повідомляв УНІАН, агентство Bloomberg написало, що США готові визнати незаконно анексований Крим російським у рамках широкої угоди про мир між Москвою і Києвом.

Зазначається, що потенційна поступка є останнім сигналом того, що президент Дональд Трамп прагне закріпити угоду про припинення вогню.

Агентство зазначає, що це може підірвати міжнародні закони та договори, що забороняють захоплення земель із застосуванням сили. Президент України Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що не поступиться територією Москві. Але цей крок був би благом для президента Росії Володимира Путіна, який давно домагається міжнародного визнання суверенітету Росії в Криму.

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