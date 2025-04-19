За словами співрозмовників видання, такий крок свідчить про "прагнення Трампа домогтися припинення вогню".

США готові визнати незаконно анексований Крим російським у рамках широкої угоди про мир між Москвою і Києвом. Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Зазначається, що потенційна поступка є останнім сигналом того, що президент Дональд Трамп прагне закріпити угоду про припинення вогню, і це сталося після того, як він і держсекретар Марко Рубіо заявили, що адміністрація готова відмовитися від своїх зусиль із посередництва у встановленні миру, якщо прогрес не буде досягнутий швидко.

"Це може підірвати міжнародні закони та договори, що забороняють захоплення земель із застосуванням сили. Президент України Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що не поступиться територією Москві. Але цей крок був би благом для президента Росії Володимира Путіна, який давно домагається міжнародного визнання суверенітету Росії в Криму", - ідеться у статті.

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Джерела видання заявили, що остаточного рішення з цього питання ще не ухвалено. Чиновник США, знайомий із переговорами, на запитання про можливість визнання Криму відмовився коментувати подробиці переговорів.

Один з європейських чиновників раніше сказав, що плани США, які необхідно додатково обговорити з Києвом, не призведуть до остаточного врегулювання, і що європейські союзники не визнають будь-які окуповані території російськими.

Заяви США про українські території

Спеціальний представник президента США Стів Віткофф, який зустрічався з Путіним тричі, сказав цього тижня, що ключ до спільної угоди обертається навколо "п'яти територій", не надавши більш детальної інформації. Росія наполягає на тому, що її військове захоплення частин України з 2014 року, включно з Кримським півостровом і великими територіями чотирьох областей - Запорізької, Херсонської, Луганської та Донецької, - має бути визнано в будь-якій угоді.

Пізніше Зеленський обрушився на Віткоффа через "прийняття російської стратегії" і сказав, що посланник Трампа не має "мандата обговорювати українські території, тому що ці території належать нашому народу".

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