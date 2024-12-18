При цьому Зеленський мріє сходити з сім'єю у кінотеатр на родинний фільм.

Президент України Володимир Зеленський допускає, що у майбутньому може повернутися у шоубізнес, аби знову стати гумористом. Таке зізнання він зробив у розмові з журналістами французького видання Le Parisien.

Так, у глави держави запитали, чи зможе він знову колись смішити людей зі сцени, як це йому вдавалося у минулому. Зеленський назвав це питання доречним, але визнав, що на нього складно відповісти.

"Чесно, не знаю. Я думаю, що це залежить у цілому від того, яка людина всередині. І я не знаю, бо ця війна впливає на усіх нас. І якщо я не втрачу те, що було всередині, то хто його знає, може бути. А так дуже складно сказати, правда", - відповів Зеленський.

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Також у нього запитали, що б він у минулому зробив по-іншому з огляду на досвід трирічної повномаштабної війни, знаючи про перебіг подій у цій війні.

"Дуже складно так сказати. Ви знаєте, не від нас залежав початок війни. На нас напали. Тобто, точно не до мене питання. А питання до тих, хто почав, розв'язав війну. Чи можна було зробити інакше? - Так, 100%. А що стосується мене - щоденно я ухвалюю рішення. Іноді це один, два, три випадки, а іноді - це десятки рішень, і дуже швидких. Я думаю, що раз ми змогли вистояти, що більшість цих рішень - правильні, неправильні, не знаю, - але були вдалими, були продуктивними. А частина цих рішень точно була, скажімо так, нерезультативна", - сказав Зеленський.

Президент додав, що розуміє, у яких випадках можна було зробити інші кроки, але час не повернути назад.

Крім того, у нього запитали, що він робитиме після війни.

Зеленський сказав, що у нього дуже багато планів.

"Те, що люди роблять щоденно, коли у них немає війни - ось ми будемо потім усім цим займатися", - сказав президент.

Він сказав, що приділяв би увагу дітям, родині, батькам.

"Посидіти поговорити. З сином пограти у футбол. З донькою більше поговорити про її університет. З дружиною поїхати у відрядження. Дуже багато чого", - сказав Зеленський.

При цьому, він сказав, що дуже хотів би сходити з сім'єю у кінотеатр на родинний фільм.

"Правда я такий втомлений, що можу там заснути. Але сам факт", - додав Зеленський.

Президент уточнив, що хотів би відвідати кінотеатр без охоронців і купити попкорн.

Від актора до воєнного лідера: трансформація Зеленського

Як повідомляв УНІАН, раніше BBC представив документальний фільм про президента України Володимира Зеленського "Історія Зеленського" ("The Zelensky Story"). У картині зображено шлях українського лідера від гумориста до глави держави.

Серіал складається з трьох серій, тривалістю по годині кожна. Стрічка показує головні події історії України, зокрема, проголошення незалежності, Революцію Гідності та повномасштабне вторгнення Росії. У серіалі також зображено трансформацію, яку пройшов Зеленський за останні 5 років.

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