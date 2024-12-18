Сьогодні на фронті відбувається бій інтелекту і сучасної технологічної зброї, а не рукопашної боротьби, як це було під час Першої світової, каже президент.

Зниження мобілізаційного віку в Україні не є пріоритетом, тому що головне завдання - підвищити технологічність армії. Про це президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю французькому виданню Le Parisien.

"У нас мобілізаційний вік з 25 років. Він такий і був. Від деяких лідерів ми чули сигнали, що - давайте знижуйте вік мобілізації. Я вважаю, що на сьогодні - це нечесна розмова. І я це публічно і не публічно лідерам говорив", - відзначив Зеленський.

Глава держави пояснив, що нечесно про це говорити з огляду на те, що сучасна війна є не такою, як раніше.

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"Це не тільки про траншеї. Це не просто в окопі з автоматом. Це сучасна зброя - дрони й артилерія, далекобійна зброя. Це - авіація. Без прикриття неба, як можна штурмувати і йти вперед? І лідери це знають. І тому, це знаєте, такі політичні ігри", - сказав Зеленський.

Президент визнає, що чим молодша людина - тим вона фізично сильніша.

"Але, для мене дуже важливо зберегти життя наших людей, зберегти життя нашої молоді, і тому, дуже важливо, передовсім, звертати увагу на технологічність армії, а не на вік військового, чесно. Все ж таке, технологічність сьогодні - це номер один. Війна - це інша історія. Це не Перша світова. Це не рукопашний бій. Це бій зброї, бій інтелекту, бій технологій. І на це треба давати дозволи, давати гроші і партнери повинні давати ліцензії", - наголосив Зеленський.

Водночас, глава держави сказав, що багато разів дуже просив США надати Україні ліцензії на виробництво зенітно-ракетних комплексів "Петріот".

"І, начебто, ніхто не проти. Ніхто жодного разу мені не сказав: "Ні, ми вам не дамо". Але до цих пір ми нічого не отримали. А чому я просив ліцензії? Питання було не в грошах, питання завжди було в часі. Тому що, коли ми звертались до наших партнерів і говорили: ви хочете, щоби наше військо було сильним? - Хлопцям треба думати не над тим, що там з їх сім'ями, з дітьми, що в цивільному житті? Вони повинні думати про фронт і про ворога. А там все повинне бути захищене щитом, протиповітряною обороною, сучасними системами. Скільки разів я просив закрити небо? І до цих пір за три роки війни ми так і не отримали ту кількість систем, яка нам так потрібна", - сказав Зеленський.

Водночас, за словами президента, Україні відповіли, що не вистачає сил виробляти ці системи, що є багато країн у світі, які також стоять у черзі і їм ці системи теж потрібні.

"І тоді я дуже просив - дайте нам ліцензії. Ми будемо виробляти системи ППО і іншу зброю", - наголосив Зеленський.

Також глава держави просив віддати Україні заморожені російські активи, щоб Україна за ці кошти могла виробляти зброю. "Поки що є те, що є", - сказав Зеленський.

Питання зниження мобілізаційного віку

Як повідомляв УНІАН, раніше віцепремʼєрка з питань європейської інтеграції та міністерка юстиції Ольга Стефанішина наголосила, що питання зниження мобілізаційного віку не може диктуватися Україні з-за кордону. Віцепрем'єрка особисто сприймає заяви посадовців США про зниження мобілізаційного віку як бажання зняти відповідальність за ті домовленості, які були раніше.

10 грудня Зеленський виступив проти зниження мобілізаційного віку, до якого закликають Сполучені Штати Америки. Він зазначив, що варто екіпірувати та підготувати вже наявні бригади, а не створювати нові.

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