Він наголосив, що Келлогу необхідно почути думку цивільних громадян і військових.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що спецпредставник США Кіт Келлог має поспілкуватись з українськими громадянами та військовими, щоб визначити правильну позицію Америки у питанні завершення війни в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції сказав президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання, що він хотів би уточнити під час спілкування зі Келлогом щодо позицій мирного врегулювання.

"Ми почали з вами рейтингами і давайте я зараз теж спробую про це сказати. Мені здається, ми повинні передусім дивитись на те, а що про це думає народ, який воює з цим ворогом. Йти на всі поступки Росії - це підтримує 1% населення. Це є відповідь на все. Так не можна. Вони винні. Не можна їх, руських, "вимивати", як брудні гроші "вимивають", не можна так "вимивати" брудних людей. Бо тобі ніхто не повірить. Воно так здається, що можна вирішити просто якимись домовленостями, документами тощо. Це не можливо. В Україні ніхто не вірить Путіну. Чіткі гарантії безпеки (треба Україні – УНІАН). Це все отримає сьогодні Келлог", - зазначив Зеленський.

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За словами президента, важливо, щоб Келлог сам походив по Києву, по іншим містам, поспілкувався наживо з нашими людьми.

"Він же сказав, 20-30% столиці – немає, все зруйновано. Я хочу щоб він подивився. І далі щоб поспілкувався з людьми, чи довіряють вони своєму президенту, чи довіряють вони Путіну. Нехай запитає про Трампа, що вони думають після заяв їхнього президента. Мені здається це важливо, піти і просто поговорити з людьми. Ми не хочемо його водити кудись, нехай обере. Є тут посол. Нехай походять", - зауважив Зеленський.

За його словами, він також готовий з Келлогом поїхати на фронт, щоб надати йому можливість поспілкувався з військовими.

"Поїдемо і там нехай поспілкується з військовими, чи готові вони зараз до того, що терміново треба голосувати, до того щоб піти додому, щоб все віддати руським і не мати гарантій безпеки. Нехай їх запитає – людей, які тут живуть і воюють. На все це є відповіді у звичайних людей. Для мене це завдання, щоб пан Келлог отримав інформацію сам по собі, зрозумів, що відбувається. І якщо буде можливість і буде в нього час, а все це, все одно, базується на бажанні – якщо буде в нього бажання, він це все отримає", - зазначив Зеленський.

Глава держави також повідомив, що заплановані окремі зустрічі з військовими розвідки, Служби безпеки.

"Увесь запит, який є у тієї сторони, увесь запит, який отримала наша сторона – ми відкриті до цього", - наголосив Зеленський.

Інші новини навколо цієї ситуації

Як повідомляв УНІАН, Дональд Трамп у заяві після переговорів Росії і США в Саудівській Аравії дорікнув українському керівництву, що воно не завершило війну з РФ, а також заявив, що в Україні повинні пройти вибори. Про це інформувало видання Financial Times.

При цьому, вказує FT, коли Трамп критикував керівництво Зеленського, він заявив, що рейтинг схвалення президента України становить 4 відсотки. Опитування ж громадської думки, проведене Київським міжнародним інститутом соціології в грудні, показало, що Зеленському довіряють 52 відсотки українців.

Експерти вбачають в цих заявах повторення російських наративів.

Як пише Fox News, США і Росія розробили план щодо України на зустрічі в Саудівській Аравії. Він передбачає, що спершу в країні мають пройти вибори, а потім відбудеться підписання мирної угоди. Джерела розповіли журналістам, що США і Росія вважають проведення виборів в Україні ключовою умовою успіху процесу завершення війни.

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