Трамп заявив, що рейтинг схвалення президента України становить 4 відсотки.

Дональд Трамп у заяві після переговорів Росії і США в Саудівській Аравії обрушився з критикою на українське керівництво, а також на президента України Володимира Зеленського, і заявив, що в Україні повинні пройти вибори.

Як пише Financial Times, Трамп розкритикував дії президента Володимира Зеленського щодо війни і сказав, що в Україні "давненько не було виборів".

"Це не справа Росії. Це те, що виходить від мене і від багатьох інших країн... Зараз в Україні є керівництво, яке дозволило розв'язати війну, якої не повинно було бути", - заявив він.

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Президент США також сказав, що він "дуже розчарований" тим, що Україна "засмучена тим, що в неї немає місця" на переговорах в Ер-Ріяді, дорікнувши Києву тим, що він не припинив війну. "Ну, у них було місце протягом трьох років, а до цього було багато часу, це можна було б вирішити дуже легко", - сказав Трамп.

Як нагадує видання, термін повноважень Зеленського закінчився торік, проте Україна заявляє, що зможе провести вибори тільки після того, як припиняться бойові дії і буде скасовано воєнний стан.

При цьому проведення виборів стане складним завданням, оскільки мільйони українців живуть за кордоном або на територіях, що перебувають під російською окупацією. Київ також висловив занепокоєння з приводу безпеки будь-яких виборів, заявивши, що для забезпечення безпеки виборців будуть потрібні західні миротворці або сили безпеки.

Крім того, опитування українців, проведене у вересні та жовтні Міжнародним республіканським інститутом, засвідчило, що 60 відсотків респондентів виступають проти проведення президентських виборів під час війни, а 52 відсотки заявили, що не підтримують голосування за новий парламент в умовах триваючого конфлікту.

Давид Арахамія, голова правлячої партії Зеленського в парламенті, також заявив цього місяця, що вибори не повинні проводитися раніше, ніж через півроку після закінчення воєнного стану.

При цьому, вказує FT, коли Трамп критикував керівництво Зеленського, він заявив, що рейтинг схвалення президента України становить 4 відсотки. Опитування ж громадської думки, проведене Київським міжнародним інститутом соціології в грудні, показало, що Зеленському довіряють 52 відсотки українців.

"Особисто мені він подобається", - сказав Трамп про Зеленського. "Він хороший. Але мене не хвилює "особисто". Мені важливо, щоб робота була зроблена".

Вибори в Україні

Як пише Fox News, США і Росія розробили триступеневий план щодо України на зустрічі в Саудівській Аравії. Він передбачає, що спершу в країні мають пройти вибори, а потім відбудеться підписання мирної угоди.

Раніше Зеленський висловився про свою легітимність і вибори в Україні. За його словами, вибори відбудуться вже після завершення гарячої фази війни і скасування дії воєнного стану.

А заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко заявляв, що для проведення президентських і парламентських післявоєнних виборів необхідне ухвалення українським парламентом спеціального закону.

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