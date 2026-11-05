'Треба боротися': Зеленський розповів, скільки грошей Україна недоотримала від США

Він наголосив, що Україна не має іншого виходу, аніж посилювати себе.

Україна не отримала 16 мільярдів доларів допомоги від Сполучених Штатів Америки за попередніми домовленостями, тож за ці кошти треба "боротися".

Про це в інтерв’ю "ТСН" сказав президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання щодо допомоги Україні від Штатів.

Він підкреслив, що Україна не має іншого виходу, аніж посилювати себе.

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"Треба працювати над пакетом від Сполучених Штатів Америки. Треба порушувати питання, що з минулих домовленостей і минулих рішень 16 мільярдів були зупинені і 16 мільярдів було не додано", - наголосив глава держави.

Зеленський додав, що Україна вдячна за все, що їй дали, але й повинна "боротися" за ці кошти.

"Нехай ніхто не ображається у Сполучених Штатах Америки", - сказав він.

Позиція США щодо України

Як повідомляв УНІАН, раніше Джаред Кушнер, спеціальний представник та зять президента США Дональда Трампа, заявив, що Штати прагнуть не лише припинення війни в Україні, а й мають намір створити світову архітектуру безпеки, аби уникнути повторного нападу.

Водночас на проміжних виборах у США програли щонайменше шестеро антиукраїнських конгресменів. У цьому переліку, зокрема, Вікторія Спартц, яка є українкою за походженням, але була однією з найвідвертіших противниць підтримки Києва.

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