Кушнер розповів, якого миру США хочуть для України

Він відзначив зусилля української сторони у пошуку шляхів завершення війни.

США прагнуть не лише припинення війни в Україні, а й мають намір створити світову архітектуру безпеки, щоб уникнути повторного нападу.

Про це заявив спеціальний представник і зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер у соцмережі Х. За його словами, під керівництвом Трампа американські переговірники активно працюють з усіма причетними сторонами, щоб знайти шлях до міцного миру.

"Наша увага зосереджена не тільки на припиненні цієї жахливої війни, а й на створенні ширшої архітектури безпеки, необхідної для того, щоб після припинення бойових дій вони ніколи не поновилися", – поділився планами США Кушнер.

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Він додав, що США цінують конструктивну взаємодію президента України Володимира Зеленського та його команди з американськими переговірниками:

"Ми цінуємо конструктивний підхід президента Зеленського та його команди, а також їхню відданість пошуку шляхів подальшого врегулювання".

Переговори щодо України

США продовжують докладати зусиль для відновлення переговорів між Україною та Росією. Тристоронню зустріч на технічному рівні планують провести 10–11 листопада в Абу-Дабі за посередництва Вашингтона. Серед ключових питань – припинення вогню, гарантії безпеки України, відновлення енергетичної інфраструктури та обмін полоненими. Київ також наполягає на участі європейських країн у переговорному процесі.

Президент США Дональд Трамп висловив оптимізм щодо можливості досягнення домовленостей, однак українські переговірники, за даними Financial Times, не поділяють його впевненості.

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