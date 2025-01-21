Зокрема, нова система ППО повинна бути здатною відповідати і реагувати на будь-яку загрозу.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що Європа має спільними зусиллями свторити свою власну версію протиповітряної оборони накшталт ізраїльського "Залізного купола".

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав під час виступу на Всесвітньому економічному форумі.

Президент України наголосив, що внесення інвестицій зараз в українське виробництво дронів - це інвестування не лише у безпеку Європи, але й у здатність Європи бути безпековим гарантом для інших життєво важливих регіонів.

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"І ми повинні почати разом створювати системи протиповітряної оборони - такі, які будуть здатними насправді справлятися з усіма типами крилатих і балістичних ракет. Європа потребує своєї власної версії "Залізного Купола" - того, що може справитися з будь-якою загрозою", - наголосив Зеленський.

Як додав президент, не можна "покладатися на добру волю кількох столиць, коли справа стосується європейської безпеки - чи то Вашингтон, Берлін, Париж, Лондон, Рим, чи – після того, як Путін піде на той світ, – якогось уявного демократа в Москві".

Що ще відомо про "Залізний купол"

Раніше УНІАН писав, що Залізний купол - це мобільна система протиповітряної оборони. Ізраїль єдина країна в світі, що експлуатує її на національному рівні. Система призначена для перехоплення і знищення ракет і артилерійських снарядів малої дальності.

Система протиракетної оборони є одним з найважливіших інструментів Ізраїлю і з моменту введення її в експлуатацію в 2011 році врятувала безліч життів мирних жителів.

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