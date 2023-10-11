Ізраїльська система ПРО показала неймовірно високу ефективність.

Ізраїль ввів блокаду сектора Гази після того, як в результаті атаки бойовиків ХАМАС загинули сотні громадян країни. Єрусалим має потужний потенціал, щоб відповісти на атаку терористів.

"Ми збираємося перейти в наступ і атакувати терористичне угрупування ХАМАС і будь-які інші угруповання, що знаходяться в Газі", - заявив ізраїльський бригадний генерал Дан Гольдфус. "Ми повинні будемо змінити реальність всередині Гази, щоб не допустити повторення подібного".

Ізраїльські збройні сили - що відомо

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) є національною армією. До її складу входять три види військ: сухопутні війська Ізраїлю, ВПС Ізраїлю і ВМС Ізраїлю.

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Строкова військова служба є обов'язковою в країні з моменту проголошення незалежності Ізраїлю в 1948 році. Всі громадяни країни старше 18 років, незалежно від статі та етнічної приналежності, зобов'язані відслужити від 24 до 32 місяців. Існують деякі винятки, такі як релігійні жінки, одружені та інваліди.

В даний час в ізраїльській армії налічується 173 тисячі діючих військовослужбовців, у тому числі 8 тисяч командирів. Крім того, військові призвали 300 тисяч резервістів в рамках найбільшої в історії цієї країни мобілізації, а для доставки резервістів з-за кордону організовуються спеціальні рейси.

Для боротьби з ХАМАС Ізраїль також залучає свої сили спеціального призначення з підрозділу "Сайерет Маткаль". Передбачається, що їх мета - нейтралізація високопоставлених бойовиків терористичної організації і порятунок ізраїльтян, взятих в заручники. У 2021 році військові витрати Ізраїлю склали 24,34 мільярда доларів

Чим озброєна ізраїльська армія - від танків до літаків

Ізраїльські війська вже задіяли 600 літаків і 300 ракетних установок для нанесення ударів по сектору Гази. Сухопутні війська також використовують 300 танків, наявних в арсеналі Ізраїлю, і ще 2 тисячі танків можуть бути використані.

Ізраїльський танк "Меркава" схожий на німецький бойовий "Леопард-2", який широко використовується в Україні. Танк має товсту лобову бронеплиту, що забезпечує максимальний захист екіпажу, і оснащений 120-мм основною гарматою.

У понеділок ВПС Ізраїлю заявили, що менш ніж за добу вони скинули на сектор газу близько 2 тисяч боєприпасів і більше 1 тисячі тонн бомб на більш ніж 10 тисяч цілей. ВПС Ізраїлю відомі своїми винищувачами Kfir, а також мають на озброєнні кілька американських винищувачів F-35 Lightning II.

Вважається, що ЦАХАЛ зберігає потенціал ядерної зброї з 1967 року, маючи, за даними Організації Nuclear Threat Initiative (NFI), близько 90 боєголовок, хоча офіційно Ізраїль цього не підтверджує.

Гордість Ізраїлю "Залізний купол" – що це

Залізний купол - це мобільна система протиповітряної оборони. Ізраїль єдина країна в світі, що експлуатує її на національному рівні. Система призначена для перехоплення і знищення ракет і артилерійських снарядів малої дальності.

Система протиракетної оборони є одним з найважливіших інструментів Ізраїлю і з моменту введення її в експлуатацію в 2011 році врятувала безліч життів мирних жителів. За даними ЦАХАЛу, в травні під час ракетного обстрілу з боку "Ісламського джихаду" система спрацювала на 95,6%.

По всьому Ізраїлю розташовані 10 батарей "Залізного купола", кожна з яких може нести 11 кг вибухівки. Кожна ракета коштує близько 40 тисяч доларів, тому перехоплення тисяч ракет, що летять від ХАМАС, може виявитися дорогим. ЦАХАЛ стверджує, що "Залізний купол" виключно оборонна система та не має атакуючих можливостей.

США внесли свій внесок у будівництво та обслуговування "Залізного купола", витративши на нього з 2011 по 2021 рік 1,6 мільярда доларів. Ізраїль звернувся до США з проханням надати допомогу в поповненні запасів системи оборони після того, як вона піддалася потужному ракетному обстрілу під час атак ХАМАС.

Залізний купол - чи отримає Україна технології Ізраїлю

18 жовтня 2022 року Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що офіційний Київ відправить в Єрусалим ноту з проханням про надання системи ПРО "Залізний купол".

1 лютого прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху заявив, що така можливість не виключається, чим обнадіяв українців, але питання далі не розглядалося.

У свою чергу посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський вважає, що система протиповітряної оборони "Залізний купол" не підходить для України.

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