Президент зазначив, що наразі готується документ, який узгодять з партнерами.

Президент Володимир Зеленський запевнив, що енергетична зустріч в Катарі не була зірвана, а проведена в форматі онлайн. При цьому він зазначив, що операція в Курській області РФ взагалі не пов'язана з енергетичним питанням.

Цю заяву він зробив на Форумі "Україна 2024. Незалежність", відповідаючи на запитання, чи справді операція в Курській області зірвала енергетичні переговори в Катарі, як про це писали західні ЗМІ.

"Вона не зірвалася (зустріч в Катарі, - УНІАН), вона була проведена в форматі онлайн", - наголосив Зеленський.

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При цьому він вказав, що у Росії немає бажання зупиняти війну.

"Не можна сказати, що Росія дуже сильно, як деякі колеги-лідери кажуть, хоче зупинити війну, а просто треба домовитись. Коли хочуть, то 230 ударів не наносять і не вбивають людей та дітей. Їх бажання зрозуміле - його відсутність зрозуміла. Але ми послідовні. В нас був інавгураційний саміт миру. Після цього ми сказали, що підготуємо документ по енергетиці по трьох висновках саміту", - повідомив президент.

За його словами, енергетичне питання піднято, готується детальний документ, який буде узгоджений з колегами.

"Друга зустріч по морю, а третя зустріч – гуманітарний аспект по обміну і поверненню дітей. Всі ці три пункти будуть пропрацьовані і весь документ, думаю, встигнемо підготувати на листопад. Це наше завдання - підготувати цей документ до другого саміту миру", - наголосив Зеленський.

Енергетичні переговори - головні новини

Міністр енергетики Герман Галущенко спростував інформацію про начебто зірвані перемовини з РФ щодо призупинення атак на енергетичні об'єкти. За його словами, Україна не веде переговорів з терористами, а розмов через посередників також не проводилось.

Також він розповів, що 22 серпня відбувся саміт в онлайн-режимі щодо третього пункту Формули миру, йдеться зокрема про енергетичну безпеку. Відомо, що участь у саміті взяли понад 40 країн та міжнародних організацій. Галущенко додав, що головною позицією в цьому документі є "не атаки на енергосистему".

У свою чергу офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова наголосила, що переговорів ніхто не зривав, бо зривати не було чого. За її словами, жодних прямих чи непрямих переговорів між Росією та Києвом щодо безпеки цивільних об'єктів критичної інфраструктури не велося і не ведеться.

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