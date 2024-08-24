Міністр наголосив, що Україна не веде переговорів з терористами.

Міністр енергетики Герман Галущенко спростував інформацію про начебто зірвані перемовини з РФ щодо призупинення атак на енергетичні об'єкти. Про це він сказав в інтерв'ю ТСН під час ефіру телемарафону.

За словами Галущенка, Україна не веде переговорів з терористами, а розмов через посередників також не проводилось.

"Ми з терористами переговорів не ведемо, це точно, тим більше якихось закулісних. Це неможливо... Безумовно, ми ці перемовини з росіянами не вели", - запевнив міністр. Відео дня

Також він розповів, що 22 серпня відбувся саміт в онлайн-режимі щодо третього пункту Формули миру, йдеться зокрема про енергетичну безпеку. Відомо, що участь у саміті взяли понад 40 країн та міжнародних організацій.

Галущенко додав, що головною позицією в цьому документі є "не атаки на енергосистему".

"Ми ухвалили спільне комюніке цього саміту… Ключова позиція в цьому документі - окрім відбудови енергосистеми України, це не атаки на енергосистему. Там чітко зафіксовано, що атаки на цивільну енергосистему є порушенням міжнародного гуманітарного права, порушенням статуту ООН. І це всі підтримали", - зауважив міністр.

Посадовець підкреслив, що цей документ може бути передано Росії, а інші країни можуть виступити посередниками у цьому процесі.

Можливість переговорів з РФ - останні новини

Раніше видання The Washington Post писало, що операція ЗСУ в Курській області зриває таємні переговори щодо часткового припинення вогню. За словами дипломатів, країни мали провести непрямі переговори в Катарі щодо угоди про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі з обох сторін.

Також повідомлялось, що представники України та РФ починають перемовини про обмін військовополоненими в Курській області. За інформацією Financial Times, точна кількість російських військових, яких взяли ЗСУ під час заходу в Курську область, не розголошується.

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