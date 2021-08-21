Делегація Вселенського Патріархату візьме участь в урочистостях до 30-ї річниці Незалежності України.

У п'ятницю ввечері, 20 серпня, до України прибув вселенський патріарх Варфоломій.

Делегація Вселенського Патріархату візьме участь в урочистостях до 30-ї річниці Незалежності України.

В аеропорту "Бориспіль" делегацію зустрічав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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"Особисто привітав в Україні Вселенського Патріарха Варфоломія. Символічний та важливий візит для нашої держави... Подякував за ту підтримку, яка надається Україні та українському народу зі сторони його Всесвятості", - зазначив Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

Також президентом Варфоломій провів зустріч із президентом Володимиром Зеленським.

Відомо, що Вселенський патріарх зупинився у готелі Інтерконтиненталь. З аеропорту до столиці Варфоломія супроводжував кортеж з 9 автомобілів.

Як повідомляється в сюжеті ТСН, завтра зранку Варфоломій покладе квіти до Стіни пам'яті та візьме участь у богослужінні в Михайлівському монастирі. А в неділю відбудеться служба на подвір'ї Софійського собору.

Літургія в Софійському соборі напередодні Дня Незалежності

Архієпископ Константинополя та Нового Риму - вселенський патріарх Варфоломій та предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній проведуть божественну літургію на території Софійського собору просто неба.

Вона відбудеться в неділю, 22 серпня. Початок богослужіння о 9:00. До молитви запрошують духовенство і всіх охочих вірян. При цьому представник ПЦУ закликав враховувати заходи безпеки, які будуть вживатися.

Також архієпископ Зоря повідомив, що напередодні, 21 серпня, о 10:00 відбудеться урочиста зустріч і подячна молитва вселенського патріарха у Михайлівському Золотоверхому соборі з нагоди прибуття в Україну.

Автор: Олександр Топчій