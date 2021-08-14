Останній раз вселенський патріарх був в Україні у 2008 році.

Вселенський патріарх Варфоломій та митрополит Київський і всієї України Епіфаній проведуть літургію в Софійському соборі в Києві напередодні Дня Незалежності.

Про це повідомив архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій Зоря на своїй сторінці в Facebook.

Літургія відбудеться в неділю, 22 серпня, на території Софійського собору під відкритим небом.

"Відбудеться урочиста Божественна літургія, яку очолять два предстоятелі — всесвятійший вселенський патріарх Варфоломій та блаженнійший митрополит Київський і всієї України Епіфаній", – написав він.

Читайте такожМайже половина українців підтримують надання томосу про автокефалію ПЦУ - опитування

Початок богослужіння о 9:00. До молитви запрошують духовенство і всіх охочих вірян. При цьому представник ПЦУ закликав враховувати заходи безпеки, які будуть вживатися.

Також архієпископ Зоря повідомив, що напередодні, 21 серпня, о 10:00 відбудеться урочиста зустріч і подячна молитва вселенського патріарха у Михайлівському Золотоверхому соборі з нагоди прибуття в Україну.

Як відомо, останній раз патріарх Варфоломій був в Україні у 2008 році.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Ганна Нагорна