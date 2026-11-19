Наразі Угорщина, схоже, погоджується продовжити процес відкриття кластерів у сферах сільського господарства та "зеленої" політики.

Угорщина зняла своє вето щодо відкриття Україною та Молдовою двох останніх із шести переліків завдань для вступу до ЄС, повідомили в середу, 18 листопада, дипломати виданню Kyiv Independent.

Видання зазначило, що Угорщина затримувала остаточне схвалення, необхідне для розблокування двох так званих "кластерів розширення", однак не називала конкретної причини.

В статті зазначається, що довгий час вважалося, що причиною цього є внутрішня політика Угорщини, оскільки попередній уряд на чолі з Віктором Орбаном дотримувався суто антиукраїнської риторики.

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Дипломати ЄС припускали, що новий уряд хотів уникнути враження надмірної м’якості щодо Києва.

Констатується, що наразі Угорщина, схоже, погоджується продовжити процес відкриття кластерів у сферах сільського господарства та "зеленої" політики.

"Однак до офіційного відкриття ще потрібно пройти кілька інших процедурних етапів", - додає видання.

Пояснюється, що посли 27 країн ЄС, а потім і національні міністри, мають домовитися про прийняття спільної позиції, і лише після цього може відбутися "міжурядова конференція", під час якої цей блок вважатиметься відкритим.

Щойно всі шість блоків будуть відкриті – що, за поточними прогнозами, має статися в грудні – основна увага буде зосереджена на питаннях верховенства права.

Видання зазначило, що Україна та Молдова мають офіційно затвердити певні "проміжні критерії", що охоплюють вимоги щодо верховенства права та боротьби з корупцією, перш ніж вони зможуть офіційно позначити будь-який пункт у своїх списках завдань як виконаний.

Примітно, що в своїх щорічних звітах про стан справ щодо заяв про вступ країн-кандидатів до ЄС Європейська комісія зазначила, що Молдова, по суті, вже виконала цю роботу.

Дипломати з ЄС та національних урядів підтвердили виданню, що очікують, що Європейська комісія розповсюдить серед країн ЄС звіт, який підтверджує прогрес Молдови, наступного тижня.

Водночас, пояснює видання, Україні ще є над чим працювати в плані реформ у сфері верховенства права.

Наразі у неї є спільна робоча група ЄС-Україна, яка, за оцінкою одного з дипломатів ЄС, "потрійно" прискорить темпи прогресу Києва.

Комісар ЄС з питань розширення Марта Кос та міністр закордонних справ Литви Кестутіс Будріс заявили, що сподіваються, що Україна завершить ці реформи до кінця терміну головування Литви в Раді ЄС – у червні 2027 року.

Вступ України до ЄС: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що посол ЄС у Києві Катаріна Матернова визнала, що Україна дещо відстала від Молдови у швидкості руху до членства в ЄС, але Київ має можливість надолужити втрачене. Для цього до літа країні потрібно виконати всі проміжні критерії. Загалом, на її думку, Україна може виконати всі вимоги для вступу в ЄС вже до кінця цього десятиліття. Матернова вважає, що Україна трохи відстає в ухваленні виконання проміжних критеріїв для вступу в Євросоюз у сфері боротьби з корупцією. Водночас, вона назвала досвід України в боротьбі з корупцією вражаючим.

Також ми писали, що Reuters, посилаючись на європейських перемовників, зазначило, що частина європейських лідерів сподівається прийняти Україну до Євросоюзу протягом наступних кількох років. Проте десятки західних дипломатів мають значно менш оптимістичний прогноз. Такі терміни можуть мати деморалізуючий вплив на Україну, чого ніхто в Європі не хоче. Невизначеність щодо результату війни, історія глибоко вкоріненої корупції та великий розмір країни ускладнює процес інтеграції.

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