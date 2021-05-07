Слова підтримки на тлі загострення російської агресії важливі, але Вашингтон повинен вирішити, на скільки велику військову допомогу він готовий надати Києву.

Держсекретар США Ентоні Блінкен попередив лідерів у Києві, що майбутнє України під загрозою. І щоб його захистити, потрібно вести війну на два фронти. З одного боку, доводиться протистояти російським силам на кордоні, а з іншого - корупції всередині України.

Читайте такожБлінкен назвав продуктивним свій візит до КиєваГоловний дипломат США пообіцяв збільшити допомогу США для України після "безрозсудного й агресивного" стягування російських військ до українського кордону. Але при цьому він також засудив корумповану політичну систему України після звільнення керівника "Нафтогазу", - пише Washington Post.

Команда Блінкена застосувала до відносин з Україною підхід "жорсткої любові". І лишається скепсис щодо того, чи це спрацює. Адже в минулому такий підхід вже зазнавав невдачі.

"З 2014 року головні теми змінилися надзвичайно мало. Питання в тому, чи є політика для зміни динаміки, щоб Держсекретар не їздив туди наступні 4-8 років з аналогічними питаннями. Я поки що такої не бачу", - сказав старший політолог Rand Corp Сем Чарап.

Під час візиту в Київ американські чиновники уникали обіцянок щодо постачання конкретного обладнання Україні. Адміністрація Джо Байдена дала чітко зрозуміти, що вона вважає протистояння США з Китаєм головним викликом 21-го століття. І саме в цьому напрямку найбільше ресурсів будуть витрачатися.

"Україна ж досі має сильну підтримку з боку американських політиків. Але її зв'язок з національними інтересами США зараз слабший, ніж раніше", - йдеться в статті.

Читайте такожWP: Україна хоче, щоб США стали для неї не лише адвокатом"Коли 80 тисяч російських солдатів лишаються на кордоні, послання Блінкена про підтримку проти Росії важливе. Але адміністрація Байдена повинна вирішити, на скільки велику військову допомогу вона готова надати Україні", - сказала експерт Джорджтаунського університету Анджела Стент.

Візит Блінкена до Києва

6 травня держсекретар США провів низку зустрічей у Києві. Зокрема, він поспілкувався з президентом, прем'єром, главою МЗС та представниками громадськості.

За словами глави МЗС Кулеби, Україна і США досягли важливих домовленостей в питаннях безпеки

Сам Блінкен заявив, що реформам і боротьбі з корупцією в Україні заважає Росія, олігархи і впливові особи, які переслідують власні інтереси.

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Переклад: Лесь Димань