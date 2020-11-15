В Радбезі пояснили, що Російська Федерація має великі можливості щодо зберігання та розташування ядерної зброї на території окупованого Криму.

Ймовірне розміщення Росією ядерної зброї на території окупованого Криму може нести загрозу для будь-якої точки Європи.

Про це в ефірі Апостроф Live розповів заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос. Він пояснив, що Російська Федерація має великі можливості щодо зберігання та розташування ядерної зброї на території окупованого Криму.

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"Ще з радянських часів там існували декілька об’єктів, які використовувались для зберігання ядерної зброї. Один з об’єктів — це так звана “Феодосія-13”, нині це село Краснокам’янка.

Татарською мовою — це урочище Кизилташ, де з початку 50-х років протягом 6 років велося велике будівництво бази зберігання. Це колишнє 12 управління Міністерства оборони СРСР, яке відповідало якраз за ядерну зброю. Об’єкт був у використанні до 1996 року, а остання зброя звідти була вивезена у середині 1990-х років", - розповів Кривонос.

За словами заступника секретаря РНБО, даний військовий об’єкт - це понад 30 км тунелів розмірами, як у метрополітені. Його було частково законсервовано, частково — розкрадено.

"За нашою інформацією, після анексії Криму, Росія почала проводити певні роботи на цих об’єктах", - повідомив Кривонос.

Також він назвав другий об’єкт на території Криму, де може розміщуватися ядерна зброя. Це Балаклава, де розташовані підводні човни РФ.

"Там додатково, і це перевірена інформація, зроблені штольні для підводних човнів", - додав Кривонос.

Він зауважив, що розміщене на території окупованого Криму озброєння несе загрозу для країн Європи.

"Наприклад, при базуванні в Криму бомбардувальників Ту-22М3, вони можуть загрожувати навіть Великій Британії... Важко сказати, якого типу ядерні боєприпаси вони там розміщують, нового чи старого. Але все це створює велику небезпеку для будь-якої точки Європи", - резюмував Кривонос.

Росія може розмістити в Криму ядерну зброю: застереження РНБО

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов заявив, що Росія найближчим часом може розмістити ядерну зброю в окупованому Криму.

За словами Данилова, розміщення в Криму ядерної зброї залежить від багатьох факторів.

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Автор: Андрій Василюк