За словами Данилова, розміщення в Криму ядерної зброї залежить від багатьох факторів.

Росія найближчим часом може розмістити ядерну зброю в окупованому Криму.

Про це секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов заявив виданню «Крим.Реалії».

За словами Данилова, розміщення в Криму ядерної зброї залежить від багатьох факторів.

"Те, що там може бути ядерна зброя - такого підтвердження остаточного у нас немає. Але те, що це може статися найближчим часом, ми чітко усвідомлюємо. Це буде залежати від багатьох факторів, і якщо росіяни будуть бачити, що програють, то "обов'язково повернуться до цього питання", - пояснив він.

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"Кримська платформа" для деокупації півострова

Наприкінці липня прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив про фіналізацію концепції міжнародної платформи «Крим - це Україна» і про те, що спочатку передбачається консультативно-дорадчий формат з переходом у переговорний.

24 серпня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що Україна пропонуватиме Німеччині долучитись до майбутньої міжнародної платформи з деокупації Криму.

23 вересня Зеленський під час загальних дебатів 75-ї сесії Генасамблеї ООН закликав партнерів долучитись до міжнародної платформи з деокупації Криму.

6 жовтня президент повідомив, що Європейський Союз готовий долучитись до цієї платформи.

Чи є в України ядерна зброя:

У 1994 році Україна відмовилася від ядерної зброї. Після цього в 1994 році Україна, США, Росія та Велика Британія уклали Меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (Будапештський меморандум). Він містить пункти, які надають Україні гарантії її суверенітету та безпеки. Згідно з Меморандумом, США, РФ і Велика Британія зобов'язалися, зокрема, поважати незалежність, суверенітет та існуючі кордони України; утримуватися від погрози силою, її застосування проти територіальної цілісності та політичної незалежності України.

Згодом дві інші ядерні держави - Китай та Франція - надали аналогічні гарантії Україні в формі заяв.

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Автор: УНІАН