Адвокат уточнив, що мова про останню справу про підписання "Харківських угод".

Екс-президент Віктор Янукович запросив слідчих до Ростова-на-Дону, щоб вони вручили йому підозру за справою про підписання «Харківських угод» у 2010 році.

Про це у Facebook повідомив адвокат підозрюваного Віталій Сердюк.

Читайте такожСуд над Януковичем: адвокати не прийшли на засідання в справі про масові вбивства на Майдані

«Віктор Янукович звернувся до Офісу Генпрокурора і до Державного бюро розслідувань з проханням прибути за місцем його тимчасового проживання у Росії для з’ясування усіх необхідних питань по чинних справах», – йдеться у повідомленні.

Адвокат уточнив, що мова про останню справу про підписання «Харківських угод», у рамках якої Януковичу вручили нову підозру.

Що відомо про останню справу

28 січня українські правоохоронці повідомили про підозру екс-президенту України Віктору Януковичу у державній зраді. За твердженням слідчих, він у 2010 році надав допомогу Росії у проведенні підривної діяльності проти України.

Мова про так звані Харківські угоди між тоді президентом Росії Дмитром Медведєвим та главою держави Віктором Януковичем. Документом під приводом отримання знижки на природний газ було продовжено на 25 років строк перебування російського флоту в Криму.

За версією слідства, Росія спершу штучно створювала й накопичувала борг України за поставку газу, а потім в його погашення, зокрема шляхом нібито надання знижки, безкоштовно розмістила свій флот у Криму.

В Офісі генпрокурора нагадали, що саме військові з російського флоту брали безпосередню участь в окупації Росією Криму у 2014 році.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН