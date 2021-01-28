Документом було продовжено на 25 років строк перебування російського флоту в Криму, що взяв безпосередню участь в окупації Криму.

Українські правоохоронці повідомили про підозру екс-президенту України Віктору Януковичу у державній зраді. За твердженням слідчих, він у 2010 році надав допомогу Росії у проведенні підривної діяльності проти України.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

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Мова про так звані Харківські угоди між тоді президентом Росії Дмитром Медведєвим та главою держави Віктором Януковичем. Документом під приводом отримання знижки на природний газ було продовжено на 25 років строк перебування російського флоту в Криму.

Правоохоронці вказують, що насправді документ не надав цієї знижки. Перед підписанням документів ціну для України вдвічі завищили.

«Станом на кінець 2008 року ціна газу за 1 тисячу кубічних метрів для України становила 179,5 долара США, тоді як на кінець 2010 року – 352,33 долара США. Крім цього саме зниження визнавалось зобов’язаннями України з державного боргу перед РФ, що погашаються», – йдеться у повідомленні ОГП.

За версією слідства, Росія спершу штучно створювала й накопичувала борг України за поставку газу, а потім в його погашення, зокрема шляхом нібито надання знижки, безкоштовно розмістила свій флот у Криму.

«У результаті підписаних екс-президентом так званих «Харківських угод» було збільшено особовий склад військ та військової техніки Збройних Сил РФ на території України замість підготовки до їх зменшення та виведення з території України», – констатують правоохоронці.

В Офісі генпрокурора нагадали, що саме військові з російського флоту брали безпосередню участь в окупації Росією Криму у 2014 році.

Харківські угоди: що відомо

Угода Януковича-Медведєва була підписана 21 квітня 2010 року. Згідно з документом, термін перебування Чорноморського флоту РФ у Севастополі подовжено з 2017 до 2042 року з автоматичним продовженням на 5 років, якщо будь-яка сторона не висловить заперечення, та встановлена орендна плата.

Як зазначено в самій угоді, термін перебування флоту збільшено в обмін на здешевлення для України російського газу шляхом застосування знижки у вигляді анулювання митних зборів.

Була ратифікована Радою Держдумою 27 квітня 2010 року.

В Україні домовленості викликали обурення опозиції, екологів, місцевих рад та суспільства загалом. Більшість аналітиків розцінили її як таку, що суперечить Конституції України.

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Автор: УНІАН