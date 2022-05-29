Якщо протягом 30 днів гроші не надійдуть на рахунки за російськими закордонними зобов'язаннями буде оголошено дефолт.

На тлі повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України і пов'язаних з цим санкцій проти країни-агресора, виплати по російським держоблігаціям не прийшли на рахунки іноземних інвесторів до вечора 27 травня.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

27 травня було терміном здійснення виплат за облігаціями Росія-2026 і Росія-2036 (71,25 мільйона доларів і 26,5 мільйона євро відповідно).

Як пише Bloomberg, якщо протягом 30 днів гроші не надійдуть на рахунки, за російськими закордонними зобов'язаннями буде оголошено дефолт.

Війна проти України:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює та евакуацію мирного населення, і доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

Після вторгнення Росії в Україну агентство S&P знизило кредитний рейтинг РФ з ВВ+ до ССС-.

8 березня 2022 року S&P знизило кредитні рейтинги 52 російських компаній.

Росія допустила дефолт за своїм зовнішнім боргом, оскільки запропонувала власникам облігацій виплати в рублях, а не в доларах.

23 квітня 2022 року були названі терміни повного дефолту Росія.

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