Євросоюз вкотре закликав Росію до деескалації навколо України.

Європейський Союз засудив масований обстріл Донбасу з боку проросійських бойовиків та закликав Росію до деескалації ситуації навколо України шляхом відведення військ від кордонів.

Про це йдеться у заяві високого представника Євросоюзу з питань безпеки та закордонних справ Жозепа Борреля.

За його словами, у Європейському Союзі вкрай стурбовані загостренням на Донбасі та побоюються, що Росія може використати нестабільність у регіоні як привід для військової ескалації проти України.

Очільник європейської дипломатії зазначив, що в ЄС чітко бачать активізацію російських зусиль з маніпулювання інформацією. Водночас у Європі не бачать підстав говорити про якийсь "напад" України.

"ЄС не бачить жодних підстав для тверджень, які лунають з непідконтрольних уряду регіонів Донецька і Луганська, про можливий український наступ", - заявив Боррель.

Він також наголосив, що Євросоюз цілком і повністю відкидає заяви про "наступ" з боку Києва на окупований Росією Донбас та засуджує застосування важкої зброї та обстріли житлових районів, які очевидно порушують не тільки мінські угоди, а й міжнародне гуманітарне право.

"Ми вітаємо стриману позицію України під час стійких провокацій і зусиль з дестабілізації ситуації", - додав він.

Боррель вкотре попередив, що будь-яка подальша військова агресія Росії проти України матиме масштабні наслідки.

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу, 19 лютого, підтримувані Росією бойовики здійснили 136 обстрілів на Донбасі. З них 116 - із застосуванням забороненої мінськими угодами зброї.

Двоє українських військовослужбовців отримали осколкові поранення несумісні з життям. Четверо військовослужбовців отримали поранення різного ступеня тяжкості, один військовослужбовець отримав бойове травмування.

Водночас вздовж кордонів України Росія сконцентрувала щонайменше 150 тисяч військових та техніку. Попри заяви про відведення військ, НАТО, США та Україна це не підтверджують.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний офіційно заявив, що російські кадрові військові та спецслужби готують терористичні акти на окупованих територіях Донбасу, щоб ввести в Україну Збройні сили РФ під виглядом "миротворців".

Державний секретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що Росія планує вторгнення в Україну найближчим часом.

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