Росія, за словами Блінкена, влаштовує провокації для подальшого вторгнення.

Державний секретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що Росія планує вторгнення в Україну найближчим часом.

Про це він сказав в інтерв'ю російському телеканалу "Дождь".

"На жаль, як ми бачимо зараз, все складається саме так, як я говорив кілька днів тому на Раді Безпеки ООН. Є фабрикація провокацій, яку потім використовують як виправдання російського військового втручання на Донбас і ширше - в Україну", - заявив американський чиновник.

Відповідаючи на питання про достовірність опублікованих розвідданих щодо вторгнення РФ в Україну, Блінкен сказав:

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"Ми цілком впевнені в інформації, яка у нас є. І, як я сказав днями на Раді Безпеки ООН, я визнаю, що в минулому ми виступали з інформацією, яка виявлялася неточною. Але ми цілком впевнені в нашій інформації. І ми виносимо її в публічний простір не для того, щоб почати війну, а для того, щоб війні запобігти".

Він додав, що якщо США доведеться відповідати на російську агресію, то це буде зроблено. Блінкен також підтвердив, що всі раніше опубліковані сценарії нападу на Україну розглядалися президентом РФ.

Щодо можливої зустрічі Джо Байдена з Путіним, Блінкен не став відкидати її, хоча й назвав умову.

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"Президент Байден завжди готовий зустрічатися, якщо ми будемо вважати, що це піде на користь дипломатії та миру", - пояснив він.

Нагадаємо, під час вчорашнього відеозвернення Байден заявив, що Путін ухвалив рішення здійснити подальше вторгнення в Україну. "У нас є підстава вірити, що російські сили планують спробувати атакувати Україну в найближчий тиждень - найближчими днями", - підкреслив президент США.

Загроза нового нападу Росії

Протягом останніх місяців Росія зосередила навколо України понад 100 тисяч військових, які, як побоюється Захід, вона може залучити до повномасштабного нападу.

15 лютого в МО Росії заявили про відведення частини військ до місць постійної дислокації. Однак ні в НАТО, ні в США не підтверджують ознаки деескалації в російсько-українському прикордонні.

Президент України Володимир Зеленський під час виступу на Мюнхенській конференції заявив, що "лягати в труни" і чекати російських військових українці не будуть, адже вони не здаються.