Кулеба вважає, що рішення про членство України в ЄС має прийматися швидко, а Україна готова швидко пройти всі процедури.

ЄС виділить Україні 450 мільйонів євро для закупівлі зброї та військового обладнання.

Про це сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час телемарафону.

Він зазначив, що ЄС показав, що може приймати життєво важливі рішення, коли у нього є політична воля і бажання.

За словами Кулеби, раніше в ЄС йому заявляли, що ні про яку зброю для України не може йти мова і найбільше, що там можуть - допомогти країні.

"Ми зараз вибили 450 млн євро, які підуть на закупівлю зброї та військового обладнання для України по лінії ЄС", - підкреслив Кулеба.

При цьому він підкреслив, що "зараз треба так само прийняти рішення щодо членства України в ЄС. А ми готові пройти всі процедури надзвичайно швидко".

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