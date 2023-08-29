Хто тепер очолить це управління, поки невідомо.

Президент Володимир Зеленський звільнив начальника управління Служби безпеки України в Закарпатській області Євгена Борзілова.

Відповідний указ №548/2023 від 29 серпня опубліковано на сайті Офісу президента.

"Звільнити Борзілова Євгена Вікторовича з посади начальника Управління Служби безпеки України в Закарпатській області", - йдеться у документі.

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Указу стосовно того, хто очолить це управління поки що не опубліковано. Борзілова призначили очільником СБУ в Закарпатській області в липні 2022 року.

Перестановки в СБУ - що повідомлялося

У липні 2022 року Зеленський змінив керівників управлінь СБУ в кількох областях, а також звільнив заступника голови СБУ. Тоді своїм указом глава держави звільнив заступника Голови Служби безпеки України Володимира Горбенка, який обіймав цю посаду з 8 листопада 2019 року.

Також президент звільнив Руслана Григоренка з посади начальника Управління СБУ в Сумській області, призначивши на цю посаду Едуарда Федорова.

Крім цього, Зеленський звільнив Володимира Краснянського з посади голови Управління СБУ в Дніпропетровській області, призначивши на цю посаду Сергія Лисака, який до цього займав аналогічну посаду в Житомирській області та був звільнений окремим указом. Також глава держави призначив Олександра Куця начальником Управління Служби безпеки України в Харківській області.

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