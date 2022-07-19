УСБУ Харківської області з'явився очільник.

Президент України Володимир Зеленський змінив керівників управлінь СБУ в кількох областях, а також звільнив заступника голови СБУ.

Про це свідчать укази, опубліковані на сайті президента.

Так, своїм указом глава держави звільнив Володимира Горбенка з посади заступника Голови Служби безпеки України. Він обіймав цю посаду з 8 листопада 2019 року.

Також президент звільнив Руслана Григоренка з посади начальника Управління СБУ в Сумській області, призначивши на цю посаду Едуарда Федорова.

Крім цього, Зеленський звільнив Володимира Краснянського з посади голови Управління СБУ в Дніпропетровській області, призначивши на цю посаду Сергія Лисака. До цього Лисак обіймав аналогічну посаду в Житомирській області та був звільнений окремим указом. Житомирщина залишилась без очільника СБУ.

Ротація відбулася в Управліннях СБУ в Закарпатській та Полтавській областях. Тепер Іван Рудницький очолюватиме УСБУ на Полтавщині, а Євген Борзілов - на Закарпатті.

Також Зеленський призначив Олександра Куця начальником Управління Служби безпеки України в Харківській області. Указ про звільнення колишнього очільника управління Романа Дудіна президент підписав ще в травні.

Як писав УНІАН, 19 липня до Верховної Ради України надійшло подання президента України Володимира Зеленського про звільнення Ірини Венедиктової з посади генерального прокурора.

17 липня президент своїми указами відсторонив Івана Баканова від виконання обов'язків голови СБУ, а також відсторонив Ірину Венедиктову від посади генпрокурора.

Через деякий час Зеленський пояснив своє рішення тим, що через велику кількість зрадників серед працівників органів прокуратури та СБУ, які залишилися на окупованій території і працюють на Росію, виникли питання до голови СБУ та генпрокурора.

18 липня заступник керівника офісу президента Андрій Смирнов заявив, що про звільнення Венедиктової й Баканова поки мова не йде. За його словами, будуть проведені службові перевірки, за результатами яких президент прийме рішення про внесення до парламенту подань про надання згоди на звільнення генпрокурора і голови СБУ.

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