Україна вже отримала спеціальний опитувальник щодо питань, які необхідно вирішити для організації "Євробачення" в Україні.

Немає сумнівів, що наступне "Євробачення" має відбуватися в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

За його словами, Україна вже отримала спеціальний опитувальник щодо питань, які необхідно вирішити для організації "Євробачення" в Україні.

"У нас немає сумнівів щодо того, що воно має відбуватися в Україні. Єдине, що ніхто не проводив "Євробачення" під час війни до цього", - зазначив Ткаченко.

Він додав, що сьогодні обговорюватиме це питання із президентом Європейської мовної спілки (EBU).

"Ми зараз шукаємо спільно з колегами відповіді на найбільш важливі умови, які висуває мовна спілка. Але, я думаю, що в діалозі нам доведеться пояснити, що деякі умови можливо мають бути змінені", - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 15 травня український гурт "Kalush Orchestra" з піснею "Stefania" виграв пісенний конкурс "Євробачення-2022", який проходив в італійському Турині.

Відтак наступний конкурс має відбутися в Україні.

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