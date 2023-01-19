Глава МЗС РФ хибно порівняв росіян, які ведуть загарбницьку війну, з мільйонами євреїв, вбитими нацистами під час Голокосту.

Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров зневажає пам'ять про Голокост і маніпулює правдою з метою виправдання злочинів РФ проти України.

Про це йдеться у заяві віце-президента Європейської комісії, високого представника ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозепа Борреля.

Високий представник ЄС відзначив, що сучасна Європа була побудована на згарищі Голокосту, який став визначальною і жахливою спадщиною європейської історії. Боррель додав, що з цієї причини наступного тижня відзначатиметься щорічний Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту.

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"Останні коментарі російського міністра закордонних справ Лавра із звинуваченням "Заходу" у прагненні "остаточного вирішення" для Росії є цілковито недоречними, нешанобливими і зневажають пам'ять шести мільйонів єврейського народу та інших жертв, яких систематично убивали під час Голокосту. Це доповнює попередні антисемітські зауваження міністра Лаврова", - повідомив Боррель.

Як наголосив європейський топ-дипломат, "маніпуляції істиною з боку російського режиму з метою виправдання їхньої незаконної агресивної війни проти України досягли ще одного неприйнятного і жалюгідного низького рівня".

"Не існує паралелей між злочинами нацистської Німеччини і міжнародною допомогою для України у захисті її території і народу проти невиправданої агресії. Росія здійснила вторгнення в суверенну сусідню країну, робить мішенню і вбиває цивільних на щоденній основі, із заявленою метою знищити країну і українську націю", - заявив Боррель.

Він додав, що заперечення Голокосту, перекручування і спотворення фактів суперечить праву і цінностям ЄС.

"ЄС взяв беззаперечне зобов'язання забезпечувати, аби такі звірства ніколи знову не повторювалися", - заявив Боррель.

Заяви Лаврова про євреїв та Голокост: подробиці

Днями голова МЗС Росії виступив на прес-конференції за підсумками діяльності російської дипломатії в 2022 році. Він порівняв дії США та їхніх європейських союзників з діями Гітлера, а росіян - із євреями.

Європейський єврейський конгрес висловив своє потрясіння та стурбованість коментарями Міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія Лаврова, який порівняв підтримку західними урядами України з гітлерівським "остаточним рішенням".