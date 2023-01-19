Вони назвали таке порівняння ганебним.

Європейський єврейський конгрес висловив своє потрясіння та стурбованість коментарями Міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія Лаврова, який порівняв підтримку західними урядами України з гітлерівським "остаточним рішенням".

Про це йдеться у відповіді ЄЄК на заяву Лаврова про те, що США сформували коаліцію європейських держав для вирішення "російського питання" так само, як Гітлер організував "остаточне рішення для європейських євреїв".

"Ми шоковані та вражені цим ганебним порівнянням, проведеним міністром Лавровим між діями коаліції демократичних країн та гітлерівським переслідуванням та вбивством шести мільйонів євреїв під час Голокосту", — заявив президент Аріель Музікант.

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Він назвав такі заяви спотворенням Голокосту на самому базовому рівні. "Ми закликаємо Лаврова недвозначно вибачитися і відкликати ці коментарі. Це не вперше, коли міністр використовує посилання до Голокосту та Гітлера. Це має припинитися", - додав він.

Речник МЗС Олег Ніколенко на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook зазначив, що Лавров паплюжить пам‘ять мільйонів жертв Голокосту.

"Глава МЗС РФ порівняв росіян, які ведуть загарбницьку війну, з мільйонами євреїв, вбитими нацистами під час Голокосту. Виявляється, це не російські ракети розстрілюють житлові будинки в Україні, а Захід сформував коаліцію, щоб вирішити "російське питання"", - заявив Ніколенко.

У цьому зв'язку речник наголосив: "Ми рішуче засуджуємо ганебну заяву Сергія Лаврова, яка паплюжить пам‘ять мільйонів жертв Голокосту".

Ніколенко додав, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вже звертав увагу на глибоко вкорінений антисемітизм російських еліт. "Сучасна Росія сповнена ненависті до інших народів", - відзначив речник.

Також він привітав швидку реакцію Єврейського конгресу Європи. "Закликаємо владу Ізраїлю та єврейські організації у світі відреагувати на чергову заяву Лаврова", - додав Ніколенко.

"На Нюрнберзькому трибуналі міністр закордонних справ Ріббентроп спростовував свою участь у злочинах нацистів, але це не допомогло йому уникнути покарання. Так само як і Лавров не уникне покарання, видаючи себе та Росію за жертву", - впевнений речник.

Заяви Лаврова про євреїв

Днями голова МЗС Росії виступив на прес-конференції за підсумками діяльності російської дипломатії в 2022 році. Він порівняв дії США та їхніх європейських союзників з діями Гітлера, а росіян - із євреями.

"Так само як Наполеон мобілізував практично всю Європу проти Російської імперії, як Гітлер мобілізував і захопив, поставив під рушницю більшість європейських країн і кинув їх проти Радянського Союзу, зараз теж США сформували коаліцію практично з усіх європейців, які входять до НАТО та членів ЄС, і через Україну, за довіреністю, ведуть війну проти нашої країни з тим самим завданням - остаточного вирішення "російського питання", - сказав він.

Нагадаємо, що навесні Лавров порівняв президента України Володимира Зеленського з Гітлером. Він заявив, що у Адольфа Гітлера була "єврейська кров", а "найзапекліші антисеміти, як правило, євреї". Ця заява викликала хвилю обурення в Ізраїлі та Україні.

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