Наразі триває засідання профільного комітету Ради, який розглядає подані кандидатури.

До Верховної Ради надійшло подання прем'єр-міністра Юлії Свириденко про призначення нового складу Кабінету міністрів.

Про це у Telegram-каналі повідомив Олександр Качура, народний депутат від "Слуги народу", заступник голови комітету Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

Він зазначив, що наразі триває засідання профільного парламентського комітету з цього питання.

Відео дня

Так, згідно з опублікованим Качурою документом, Свириденко вносить подання про призначення Михайла Федорова на посаду першого віце-премʼєра - міністра цифрової трансформації; Олексія Кулеби Олексія - на посаду віце-премʼєра - міністра з відновлення - міністра розвитку громад та територій; Тараса Качки - на посаду віце-премʼєра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Крім того, Матвія Бідного - на посаду міністра молоді та спорту; Германа Галущенка - на посаду міністра юстиції; Світлани Гринчук - на посаду міністра енергетики.

Також Наталії Калмикової - на посаду міністра у справах ветеранів; Ігоря Клименка - на посаду міністра внутрішніх справ; Оксена Лісового - на посаду міністра освіти і науки.

Віктора Ляшка - на посаду міністра охорони здоровʼя; Сергія Марченка - на посаду міністра фінансів; Олексія Соболева - на посаду міністра економіки, довкілля та сільського господарства; Дениса Улютіна - на посаду міністра соціальної політики, сімʼї та єдності..

Новий Кабмін України

Раніше сьогодні, 17 липня, Верховна Рада підтримала призначення Юлії Свириденко на посаду премʼєр-міністра.

Призначення Свириденко почали вітати іноземні лідери. Зокрема, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у своєму привітанні зазначила, що Євросоюз повністю підтримує Україну у її боротьбі за виживання і працює над відновленням України та її майбутнім в ЄС.

Вас також можуть зацікавити новини: