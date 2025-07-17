За відповідне рішення проголосували 262 нардепи.

Верховна Рада України підтримала призначення Юлії Свириденко на посаду премʼєр-міністра. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.

За його словами, за відповідне рішення проголосували 262 нардепів.

"Рада переставила головний стілець: Юлія Свириденко призначена новим премʼєр-міністром України", - зауважив Железняк.

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Оновлено 12:38. Призначення Свириденко почали вітати іноземні лідери. Зокрема, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у своєму привітанні в мережі X зазначила, що Євросоюз повністю підтримує Україну у її боротьбі за виживання і працює над відновленням України та її майбутнім в ЄС.

Також фон дер Ляєн подякувала колишньому прем’єр-міністру Денису Шмигалю. Вона висловила найкращі побажання Шмигалю на його ключовій новій посаді міністра оборони.

Також призначення Свириденко привітала президентка Європейського парламенту Роберта Мецола.

"Оскільки хоробрий український народ продовжує чинити опір агресору, будьте впевнені, що підтримка з боку Європи лише зростатиме", - наголосила вона.

Зміна уряду в Україні - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 14 липня стало відомо, що президент Володимир Зеленський запропонував першій віцепрем'єр-міністру України, міністру економіки Юлії Свириденко очолити уряд України. Водночас глава держави заявив, що досвід прем'єр-міністра Дениса Шмигаля буде корисним на позиції міністра оборони.

15 липня Шмигаль написав заяву про звільнення. 16 липня Верховна Рада України проголосувала за звільнення з посади прем'єр-міністра Шмигаля та його уряду. За відповідне рішення проголосували 261 депутат.

Також перед початком голосування Шмигаль виступив із промовою. Він подякував воїнам, усім українцям та українкам, які тримають фронт, президентові, команді кабінету міністрів, керівникам міністерств і відомств, народним депутатам, українському бізнесу, а також міжнародним партнерам.

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