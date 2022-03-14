Серед евакуйованих - 35 дітей.

З Авдіївки вдалося вивезти майже сотню осіб.

Про це передавати начальник Донецької обласної Військової адміністрації Павло Кириленко.

"Продовжуємо евакуацію з прифронтових міст. Сьогодні вивезли 99 осіб з Авдіївки, яка вчора і сьогодні зазнає ударів російської зброї", - написав він.

За словами Кириленка, серед евакуйованих - 35 дітей.

Війна проти України: