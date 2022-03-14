Вивезли 99 осіб з Авдіївки / фото t.me / Zhyvytskyy
З Авдіївки вдалося вивезти майже сотню осіб.
Про це передавати начальник Донецької обласної Військової адміністрації Павло Кириленко.
"Продовжуємо евакуацію з прифронтових міст. Сьогодні вивезли 99 осіб з Авдіївки, яка вчора і сьогодні зазнає ударів російської зброї", - написав він.
За словами Кириленка, серед евакуйованих - 35 дітей.
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