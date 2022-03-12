АТ "Укрзалізниця" оприлюднила список евакуаційних безкоштовних поїздів на 12 березня.
"Графік руху Укрзалізниці на 12 березня. Нагадуємо, всі евакуаційні рейси зі сходу на захід є безкоштовними", - зазначили в компанії.
12 березня сполучення основними станціями виглядатиме наступним чином.
- Як виїхати з Києва: евакуаційні поїзди
- Як виїхати з Одеси: евакуаційні поїзди
- Як виїхати з Полтави: евакуаційні поїзди
- Як виїхати з Харкова: евакуаційні поїзди
- Як виїхати з Вінниці: евакуаційні поїзди
- Як виїхати із Запоріжжя: евакуаційні поїзди
- Додаткові евакуаційні поїзди
- Як виїхати з України: міжнародні евакуаційні поїзди на 12 березня
Як виїхати з Києва: евакуаційні поїзди
- 1:00 - ІС+ Дарниця - Харків
- 1:36 - №17/18 Ужгород - Харків-Пас.
- 1:36 - №15/16 Рахів - Харків-Пас.
- 2:30 - №21/22 Трускавець - Харків-Пас.
- 3:42 - №21/22 Харків-Пас. - Трускавець
- 4:01 - №130/129 Ворохта - Кременчук
- 4:01 - №149/150 Чернівці - Полтава Півд
- 5:40 - №114/113 Львів - Лиман
- 5:40 - №142/141 Львів - Лиман
- 07:00 - ІС+ Дарниця - Дніпро
- 07:00 - ІС+ Дарниця - Львів
- 07:00 - ІС+ Дарниця - Харків
- 11:46 - №45/46 Ужгород - Краматорськ
- 13:09 - №114/113 Лиман - Львів
- 13:09 - №142/141 Лиман - Львів
- 14:07 - №749/750 Київ-Пас - Івано-Франківськ
- 14:25 - №769/770 Київ-Пас - Кам'янець-Подільський
- 14:25 - №757/758 Київ-Пас - Могилів-Подільський
- 15:02 - №55/56 Київ-Пас - Рахів
- 17:09 - №13/14 Київ-Пас - Солотвино
- 17:42 - №790/789 Київ-Пас - Кропивницький
- 17:42 - №792/791 Київ-Пас - Кременчук
- 18:30 - №81/82 Київ-Пас - Ужгород
- 19:06 - №43/44 Київ-Пас - Івано-Франківськ
- 19:13 - №67/68 Київ-Пас - Варшава
- 19:48 - №95/96 Київ-Пас - Рахів
- 20:12 - №49/50 Київ-Пас - Трускавець
- 20:21 - №57/59 Київ-Пас - Ворохта
- 20:21 - №60/58 Київ-Пас - Чоп
- 21:07 - №38/37 Київ-Пас - Запоріжжя-1
- 21:08 - №29/30 Київ-Пас - Ужгород
- 21:15 - №105/106 Київ-Пас - Одеса-Головна
- 21:22 - №98/97 Київ-Пас - Ковель
- 21:28 - №76/75 Київ-Пас - Кривий Ріг-Головний
- 21:33 - №130/129 Кременчук - Ворохта
- 21:33 - №149/159 Полтава Півд - Чернівці
- 21:50 - №15/16 Харків-Пас. - Рахів
- 21:50 - №17/18 Харків-Пас. - Ужгород
- 22:22 - №7/8 Київ-Пас - Чернівці
- 22:27 - №45/46 Краматорськ - Ужгород
- 22:37 - №91/92 Київ-Пас - Львів
- 22:49 - №138/137 Хмельницький - Лиман
- 23:46 - №771/772 Київ-Пас - Хмельницький
Як виїхати з Одеси: евакуаційні поїзди
- 14:15 - №25/26 Одеса-Головна - Рахів
- 18:13 - №78/77 Одеса-Головна - Ковель
- 18:22 - №38/36-35/37 Одеса-Головна - Пшемисль
- 19:20 - №90/89 Одеса-Головна - Краматорськ
- 20:49 - №136/135 Одеса-Головна - Чернівці
- 21:31 - №12/11 Одеса-Головна - Львів
- 22:03 - №105/106 Одеса-Головна - Київ-Пас
- 22:25 - №8/7 Одеса-Головна - Харків-Пас.
Як виїхати з Полтави: евакуаційні поїзди
- 5:53 - №90/89 Краматорськ - Одеса-Головна
- 6:03 - №90/89 Одеса-Головна - Краматорськ
- 6:03 - №17/18 Ужгород - Харків-Пас.
- 6:03 - №15/16 Рахів - Харків-Пас.
- 7:27 - №8/7 Одеса-Головна - Харків-Пас.
- 8:33 - №44593 Івано-Франківськ - Краматорськ
- 15:21 - №149/159 Полтава Півд - Чернівці
- 17:20 - №15/16 Харків-Пас. - Рахів
- 17:20 - №17/18 Харків-Пас. - Ужгород
- 23:20 - №44593 Краматорськ - Івано-Франківськ
- 23:42 - №8/7 Харків-Пас. - Одеса-Головна
- 23:44 - №138/137 Лиман - Хмельницький
Як виїхати з Харкова: евакуаційні поїзди
- 3:46 - №114/113 Лиман - Львів
- 3:46 - №142/141 Лиман - Львів
- 5:40 - №114/113 Львів - Лиман
- 12:06 - №45/46 Краматорськ - Ужгород
- 14:00 - ІС+ Харків – Львів
- 15:09 - №15/16 Харків-Пас. - Рахів
- 15:09 - №17/18 Харків-Пас. - Ужгород
- 19:27 - №795/796 Харків-Пас. - Дніпро
- 20:15 - №21/22 Харків-Пас. - Трускавець
- 20:35 - №138/137 Лиман - Хмельницький
- 21:08 - № 1/2 Краматорськ - Івано-Франківськ
- 21:43 - №8/7 Харків-Пас. - Одеса-Головна
- 22:11 - №90/89 Краматорськ - Одеса-Головна
Як виїхати з Вінниці: евакуаційні поїзди
- 0:23 - №105/106 Київ-Пас - Одеса-Головна
- 2:33 - №771/772 Київ-Пас - Хмельницький
- 3:52 - №105/106 Одеса-Головна - Київ-Пас
- 4:32 - №49/50 Трускавець - Київ-Пас
- 9:01 - №138/137 Лиман - Хмельницький
- 17:15 - №769/770 Київ-Пас - Кам'янець-Подільський
- 19:38 - №138/137 Хмельницький - Лиман
- 23:14 - №49/50 Київ-Пас - Трускавець
- 4:45 - №38/37 Київ-Пас - Запоріжжя-1
- 5:37 - №86/85 Львів - Запоріжжя-1
- 5:37 - №88/87 Ковель - Запоріжжя-1
- 6:23 - №795/796 Дніпро - Харків-Пас.
- 9:12 - № 5/6 Рахів - Запоріжжя-1
- 14:26 - №42/41 Дніпро - Трускавець
- 16:34 - №44717 Запоріжжя-1 - Рахів
- 17:49 - №86/85 Запоріжжя-1 - Львів
- 17:49 - №88/87 Запоріжжя-1 - Ковель
- 23:11 - №37/38 Запоріжжя-1 - Київ-Пас
Як виїхати із Запоріжжя: евакуаційні поїзди
- 12:20 - №120/119 Запоріжжя-1 - Львів
- 14:45 - №44717 Запоріжжя-1 - Рахів
- 16:05 - №86/85 Запоріжжя-1 - Львів
- 16:05 - №88/87 Запоріжжя-1 - Ковель
- 21:38 - №37/38 Запоріжжя-1 - Київ-Пас
Додаткові евакуаційні поїзди
Додаткові евакуаційні рейси будуть призначатися упродовж дня з урахуванням реального пасажиропотоку, втім вже зараз Укрзалізниця анонсує наступне:
Краматорськ
- поїзд 255/256 Краматорськ – Самбір, 13 вагонів, 11:00
Харків
- поїзд 229/230 Харків – Ужгород, 21 вагон, 09:40
Дніпро
- поїзд 228/227 Дніпро – Чоп, 18 вагонів, 12:00
Кривий Ріг
- поїзд 223/224 Кривий Ріг – Львів, 12 вагонів, 11:00
- поїзд 219/220 Кривий Ріг – Чоп, 15 вагонів, 14:50
Одеса
- поїзд 238/237 Одеса – Ужгород, 19 вагонів, 22:32
Житомир
- поїзд Житомир - Бердичів - Львів, посадка з 11:00 та 13:00
Як виїхати з України: міжнародні евакуаційні поїзди на 12 березня
Польща
- №7603/7604 Львів - Пшемисль о 00:40
- №7605/7606 Львів - Пшемисль о 05:27
- №35/36 (Одеса) Львів - Пшемисль о 07:10
- №7607/7608 Львів - Пшемисль о 08:52
- №907/908 Дніпро - Хелм о 10:30
- №7609/7610 Львів - Пшемисль о 12:12
- №7611/7612 Львів - Пшемисль о 15:40
- №67/68 Київ - Варшава о 19:13 (з групою вагонів на Хелм №910/909)
- №7601/7602 Львів - Пшемисль о 19:55
Угорщина
Зі ст. Чоп до ст. Захонь (Угорщина) протягом дня з інтервалом у 3 години курсують 9 пар поїздів. Також о 12:30 з вокзалу м. Мукачево вирушає поїзд формування Угорської залізниці до Будапешта.
Словаччина
- №8661 Чоп - Чієрна-над-Тісоу - Кошице вирушатиме об 11:35 та прибуватиме до кінцевої зупинки о 13:49
- №961 Чоп - Чієрна-над-Тісоу - Кошице відправленням о 16:50 і прибуттям о 18:13
Румунія
Евакуаційний маршрут Одеса - Тульча о 23:23 з одеського вокзалу до Ізмаїла з пересадкою на катер до Тульчі. Прибуття до Румунії о 10:30.
Евакуація з України: що відомо
Як повідомляв УНІАН, за три дні лише з Київської області евакуювали понад 22 тисячі жителів.
Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді заявив, що з України вже поїхали 2,5 млн біженців. За даними ЮНІСЕФ, через війну Україну покинув понад 1 мільйон дітей.
Тим часом у Польщі вже два великих міста - Варшава і Краков - не можуть прийняти українських біженців. Вони насилу справляються з напливом людей.