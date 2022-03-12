Продовжують курсувати безкоштовні поїзди для охочих поїхати за кордон та по Україні.

АТ "Укрзалізниця" оприлюднила список евакуаційних безкоштовних поїздів на 12 березня.

"Графік руху Укрзалізниці на 12 березня. Нагадуємо, всі евакуаційні рейси зі сходу на захід є безкоштовними", - зазначили в компанії.

12 березня сполучення основними станціями виглядатиме наступним чином.

Як виїхати з Києва: евакуаційні поїзди

1:00 - ІС+ Дарниця - Харків

1:36 - №17/18 Ужгород - Харків-Пас.

1:36 - №15/16 Рахів - Харків-Пас.

2:30 - №21/22 Трускавець - Харків-Пас.

3:42 - №21/22 Харків-Пас. - Трускавець

4:01 - №130/129 Ворохта - Кременчук

4:01 - №149/150 Чернівці - Полтава Півд

5:40 - №114/113 Львів - Лиман

5:40 - №142/141 Львів - Лиман

07:00 - ІС+ Дарниця - Дніпро

07:00 - ІС+ Дарниця - Львів

07:00 - ІС+ Дарниця - Харків

11:46 - №45/46 Ужгород - Краматорськ

13:09 - №114/113 Лиман - Львів

13:09 - №142/141 Лиман - Львів

14:07 - №749/750 Київ-Пас - Івано-Франківськ

14:25 - №769/770 Київ-Пас - Кам'янець-Подільський

14:25 - №757/758 Київ-Пас - Могилів-Подільський

15:02 - №55/56 Київ-Пас - Рахів

17:09 - №13/14 Київ-Пас - Солотвино

17:42 - №790/789 Київ-Пас - Кропивницький

17:42 - №792/791 Київ-Пас - Кременчук

18:30 - №81/82 Київ-Пас - Ужгород

19:06 - №43/44 Київ-Пас - Івано-Франківськ

19:13 - №67/68 Київ-Пас - Варшава

19:48 - №95/96 Київ-Пас - Рахів

20:12 - №49/50 Київ-Пас - Трускавець

20:21 - №57/59 Київ-Пас - Ворохта

20:21 - №60/58 Київ-Пас - Чоп

21:07 - №38/37 Київ-Пас - Запоріжжя-1

21:08 - №29/30 Київ-Пас - Ужгород

21:15 - №105/106 Київ-Пас - Одеса-Головна

21:22 - №98/97 Київ-Пас - Ковель

21:28 - №76/75 Київ-Пас - Кривий Ріг-Головний

21:33 - №130/129 Кременчук - Ворохта

21:33 - №149/159 Полтава Півд - Чернівці

21:50 - №15/16 Харків-Пас. - Рахів

21:50 - №17/18 Харків-Пас. - Ужгород

22:22 - №7/8 Київ-Пас - Чернівці

22:27 - №45/46 Краматорськ - Ужгород

22:37 - №91/92 Київ-Пас - Львів

22:49 - №138/137 Хмельницький - Лиман

23:46 - №771/772 Київ-Пас - Хмельницький

Як виїхати з Одеси: евакуаційні поїзди

14:15 - №25/26 Одеса-Головна - Рахів

18:13 - №78/77 Одеса-Головна - Ковель

18:22 - №38/36-35/37 Одеса-Головна - Пшемисль

19:20 - №90/89 Одеса-Головна - Краматорськ

20:49 - №136/135 Одеса-Головна - Чернівці

21:31 - №12/11 Одеса-Головна - Львів

22:03 - №105/106 Одеса-Головна - Київ-Пас

22:25 - №8/7 Одеса-Головна - Харків-Пас.

Як виїхати з Полтави: евакуаційні поїзди

5:53 - №90/89 Краматорськ - Одеса-Головна

6:03 - №90/89 Одеса-Головна - Краматорськ

6:03 - №17/18 Ужгород - Харків-Пас.

6:03 - №15/16 Рахів - Харків-Пас.

7:27 - №8/7 Одеса-Головна - Харків-Пас.

8:33 - №44593 Івано-Франківськ - Краматорськ

15:21 - №149/159 Полтава Півд - Чернівці

17:20 - №15/16 Харків-Пас. - Рахів

17:20 - №17/18 Харків-Пас. - Ужгород

23:20 - №44593 Краматорськ - Івано-Франківськ

23:42 - №8/7 Харків-Пас. - Одеса-Головна

23:44 - №138/137 Лиман - Хмельницький

Як виїхати з Харкова: евакуаційні поїзди

3:46 - №114/113 Лиман - Львів

3:46 - №142/141 Лиман - Львів

5:40 - №114/113 Львів - Лиман

12:06 - №45/46 Краматорськ - Ужгород

14:00 - ІС+ Харків – Львів

15:09 - №15/16 Харків-Пас. - Рахів

15:09 - №17/18 Харків-Пас. - Ужгород

19:27 - №795/796 Харків-Пас. - Дніпро

20:15 - №21/22 Харків-Пас. - Трускавець

20:35 - №138/137 Лиман - Хмельницький

21:08 - № 1/2 Краматорськ - Івано-Франківськ

21:43 - №8/7 Харків-Пас. - Одеса-Головна

22:11 - №90/89 Краматорськ - Одеса-Головна

Як виїхати з Вінниці: евакуаційні поїзди

0:23 - №105/106 Київ-Пас - Одеса-Головна

2:33 - №771/772 Київ-Пас - Хмельницький

3:52 - №105/106 Одеса-Головна - Київ-Пас

4:32 - №49/50 Трускавець - Київ-Пас

9:01 - №138/137 Лиман - Хмельницький

17:15 - №769/770 Київ-Пас - Кам'янець-Подільський

19:38 - №138/137 Хмельницький - Лиман

23:14 - №49/50 Київ-Пас - Трускавець

4:45 - №38/37 Київ-Пас - Запоріжжя-1

5:37 - №86/85 Львів - Запоріжжя-1

5:37 - №88/87 Ковель - Запоріжжя-1

6:23 - №795/796 Дніпро - Харків-Пас.

9:12 - № 5/6 Рахів - Запоріжжя-1

14:26 - №42/41 Дніпро - Трускавець

16:34 - №44717 Запоріжжя-1 - Рахів

17:49 - №86/85 Запоріжжя-1 - Львів

17:49 - №88/87 Запоріжжя-1 - Ковель

23:11 - №37/38 Запоріжжя-1 - Київ-Пас

Як виїхати із Запоріжжя: евакуаційні поїзди

12:20 - №120/119 Запоріжжя-1 - Львів

14:45 - №44717 Запоріжжя-1 - Рахів

16:05 - №86/85 Запоріжжя-1 - Львів

16:05 - №88/87 Запоріжжя-1 - Ковель

21:38 - №37/38 Запоріжжя-1 - Київ-Пас

Додаткові евакуаційні поїзди

Додаткові евакуаційні рейси будуть призначатися упродовж дня з урахуванням реального пасажиропотоку, втім вже зараз Укрзалізниця анонсує наступне:

Краматорськ

поїзд 255/256 Краматорськ – Самбір, 13 вагонів, 11:00

Харків

поїзд 229/230 Харків – Ужгород, 21 вагон, 09:40

Дніпро

поїзд 228/227 Дніпро – Чоп, 18 вагонів, 12:00

Кривий Ріг

поїзд 223/224 Кривий Ріг – Львів, 12 вагонів, 11:00

поїзд 219/220 Кривий Ріг – Чоп, 15 вагонів, 14:50

Одеса

поїзд 238/237 Одеса – Ужгород, 19 вагонів, 22:32

Житомир

поїзд Житомир - Бердичів - Львів, посадка з 11:00 та 13:00

Як виїхати з України: міжнародні евакуаційні поїзди на 12 березня

Польща

№7603/7604 Львів - Пшемисль о 00:40

№7605/7606 Львів - Пшемисль о 05:27

№35/36 (Одеса) Львів - Пшемисль о 07:10

№7607/7608 Львів - Пшемисль о 08:52

№907/908 Дніпро - Хелм о 10:30

№7609/7610 Львів - Пшемисль о 12:12

№7611/7612 Львів - Пшемисль о 15:40

№67/68 Київ - Варшава о 19:13 (з групою вагонів на Хелм №910/909)

№7601/7602 Львів - Пшемисль о 19:55

Угорщина

Зі ст. Чоп до ст. Захонь (Угорщина) протягом дня з інтервалом у 3 години курсують 9 пар поїздів. Також о 12:30 з вокзалу м. Мукачево вирушає поїзд формування Угорської залізниці до Будапешта.

Словаччина

№8661 Чоп - Чієрна-над-Тісоу - Кошице вирушатиме об 11:35 та прибуватиме до кінцевої зупинки о 13:49

№961 Чоп - Чієрна-над-Тісоу - Кошице відправленням о 16:50 і прибуттям о 18:13

Румунія

Евакуаційний маршрут Одеса - Тульча о 23:23 з одеського вокзалу до Ізмаїла з пересадкою на катер до Тульчі. Прибуття до Румунії о 10:30.

Евакуація з України: що відомо

Як повідомляв УНІАН, за три дні лише з Київської області евакуювали понад 22 тисячі жителів.

Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді заявив, що з України вже поїхали 2,5 млн біженців. За даними ЮНІСЕФ, через війну Україну покинув понад 1 мільйон дітей.

Тим часом у Польщі вже два великих міста - Варшава і Краков - не можуть прийняти українських біженців. Вони насилу справляються з напливом людей.

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