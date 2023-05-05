Заставу вніс соратник Труханова.

За мера Одеси Геннадія Труханова, якого вчора взяли під варту, вже внесли заставу.

Як підтвердили УНІАН, в мерії міста, сьогодні понад 13 млн грн вніс один із депутатів Одеської міської ради.

"За деякими даними, гроші вніс один із депутатів промерської фракції міськради "Довіряй ділам", - сказав співробітник.

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Труханову доведеться носити електронний браслет, здати паспорти для виїзду за кордон тощо.

В той же час, фахівець сказав, що не знає, чи міській голова вже вийшов із СІЗО, бо, зазвичай, на зарахування грошей йде три банківські дні, а сьогодні – п’ятниця.

Арешт Труханова

Як повідомляв УНІАН, 4 травня мера Одеси Геннадія Труханова на 60 діб було заарештовано на клопотання САП колегією суддів ВАКС. У якості альтернативи він повинен був сплатити заставу 13,42 млн грн.

Нагадаємо, у вересні 2016 року Одеська міськрада купила за 185 млн грн будівлю збанкрутілого заводу "Краян" у приватної компанії, яка на початку того ж року заплатила за комплекс на аукціоні 11,5 млн грн. Мер Одеси Геннадій Труханов та інші посадові особи стали обвинуваченими у справі.

У квітні 2019 року стало відомо, що учасники "схеми" заволоділи 92 млн грн.

Вже наприкінці квітня 2023 року ВАКС обрав Труханову захід у вигляді застави 30 млн 866 тис. грн, яку треба було внести не пізніше 5 днів.

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