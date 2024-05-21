Нардепи скаржаться, що раніше реалізована легалізація грального бізнесу відбулася "через одне місце".

Легалізація грального бізннесу в Україні відбулася "через однне місце", тому зараз Верховна рада працює над удосконаленим законом, що врегулює цю галузь. Про це в коментарі УНІАН розповів народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк, який є першим заступником голови фінансового комітету Ради.

"Проблема в тому, що його легалізація відбулася через одне місце, і це місце - не голова. Тому що багато речей, очевидно, вилізли як проблеми. Починаючи з реклами - яка де-юре заборонена, де-факто ви бачите її по всьому Києву, і не тільки Києву - і закінчуючи системою онлайн-моніторингу, яка прописана на папері, але досі не існує на практиці", - зазначив Железняк.

Через це, додав він, є неконтрольоване розповсюдження грального бізнесу і друге - "ми не збирали податки дуже довгий час".

"Наша ТСК (Тимчасова слідча комісія - УНІАН) закрила декілька схем по гральному бізнесу. Для розуміння, податки збільшилися в 53 рази - з 200 мільйонів до 10,5 мільярдів", - сказав депутат.

За словами Железняка, наразі є законопроект, який, зокрема ліквідовує Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей, створює жорсткіші обмеження по рекламі та прибирає "будь-які згадки військових, щоб не маніпулювали цим у рекламі".

"Він прийнятий в першому читанні, прийнятий переважною більшість голосів. Зараз ми як комітет готуємо до другого читання", - зазначив Железняк.

Своєю чергою голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у коментарі УНІАН запевнив, що затримки з ухваленням нового закону немає.

"Ми проголосували нещодавно цей законопроект в першому читанні. Зараз вже складена таблиця. І вона обговорюється до другого читання. Я думаю, що зволікати не будемо: на початку червня ми вже будемо в залі", - сказав він.

На запитання, які плюси це принесе для бюджету, Гетманцев зазначив, що йдеться про черговий крок щодо наведення порядку на ринку.

"Ми не говоримо про плюси тільки бюджету. Ми говоримо і про плюси, в тому числі, і для суспільства. Бо законопроект містить дуже багато кроків, спрямованих на протидію лудоманії. Це обмеження реклами, це бездоганна ділова репутація власників і керівництва операторів азартних ігор, це можливість блокування нелегальних сайтів і таке інше", - пояснив депутат.

Він також зауважив, що на базі Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей має бути створено "простіший" орган, який ефективніше виконував би функції з регулювання грального ринку.

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо онлайн-казино. Це сталося після того, як в Україні набула розголосу ситуація з онлайн-казино та ігровою залежністю серед військовослужбовців.

Відповідну петицію про обмеження роботи онлайн-казино у березні 2024 року створив військовослужбовець Павло Петриченко, вона набрала необхідну кількість голосів у рекордні терміни.

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