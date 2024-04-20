Зазначається, що документ передбачає низку обмежень для онлайн-казино.

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в інтернеті. Таким чином, в Україні обмежать діяльність онлайн-казино.

Згідно з указом президента №234, який опубліковано на сайті Офісу президента, РНБО доручила Кабінету міністрів:

розробити порядок обмеження всіх форм реклами азартних ігор із використанням символіки ЗСУ та інших військових формувань;

заборонити реєструвати кілька акаунтів для одного гравця, а також визначити ліміт часу в грі на тиждень;

зобов'язати організатора азартних ігор встановити ліміт для гравця перед початком гри з можливістю зміни такого ліміту не частіше ніж один раз на місяць;

впровадити держсистему онлайн-моніторингу;

провести національну інформаційно-роз'яснювальну кампанію щодо небезпеки азартних ігор, блокування нелегальних сайтів, де надається доступ до азартних ігор.

Головнокомандувач ЗСУ та керівники військових формувань під час воєнного стану мають ввести заборону для військових на використання онлайн-казино.

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При цьому СБУ має за два місяці перевірити організаторів азартних ігор. Зі свого боку НБУ має за два місяці затвердити рекомендації банкам щодо блокування платежів громадян кредитними коштами для участі в азартних іграх.

Крім того, Мінцифри має протягом місяця провести переговори з компаніями Apple і Google щодо заборони розміщення застосунків з азартними іграми без ліцензії в магазинах застосунків.

Також МОЗ має за три місяці розробити клінічний протокол лікування від ігрової залежності.

Бізнес в Україні - останні новини

23 січня Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо економічної безпеки та економічної стабільності під час воєнного стану. Президент зазначив, що чітко визначено кроки, які допоможуть і українським підприємцям, і державним інституціям подолати весь той комплекс проблем, про який багато говорили цими тижнями.

Як уточнив президент, перед усіма одне завдання - це зміцнення української економіки і нашого суспільства.

Пізніше президент підписав укази про створення Ради з підтримки підприємництва в умовах воєнного стану та Всеукраїнської економічної платформи "Зроблено в Україні".

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