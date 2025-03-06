Також дипломат попередив, що НАТО може перестати існувати.

Посол України у Великій Британії, колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний звинуватив Сполучені Штати у руйнуванні світового порядку та попередив про можливий розпад НАТО. Про це він сказав, виступаючи в Chatham House, пише The Times.

"Світовий порядок намагається змінити не лише вісь зла... США його руйнують", - цитує видання Залужного.

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Також український посол у Британії висловив думку, що "Білий дім поставив під сумнів єдність усього західного світу".

"Зараз Вашингтон намагається передати питання безпеки Європі без участі США", - зауважив дипломат.

Він також попередив, що НАТО може припинити своє існування, а Росія піти війною на Європу.

Нова політика адміністрації США щодо НАТО і України

Як повідомляв раніше УНІАН, держсекретар США Марко Рубіо назвав війну в Україні "проксі-війною" між Сполученими Штатами, які підтримують Україну, і Росією, і заявив, що цю війну потрібно закінчити. Водночас він підтвердив, що Росія готова до переговорів, але має сумнів, чи готова до цього Україна.

США зупинили надання Україні розвідувальних даних, через що така зброя, як HIMARS могла відключитися. Про це повідомляв журналіст The Economist Олівер Керролл. За його словами, остаточна зупинка передачі розвідувальної інформації відбулася 5 березня о 14:00 за київським часом.

У НАТО побоюються, що обмін розвідувальною інформацією між країнами-членами Альянсу опинився під загрозою, оскільки через політику президента США Дональда Трампа союзники дедалі більше насторожено ставляться один до одного. Про це розповідають нинішні й колишні офіційні особи НАТО та безпекові експерти.

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