Держсекретар США вкотре повторив, що війну в Україні треба закінчити і що лише Трамп здатен на це.

Держсекретар США Марко Рубіо назвав війну в Україні "проксі-війною" між Сполученими Штатами, які підтримують Україну, і Росією, і заявив, що цю війну потрібно закінчити. Про це він сказав в інтерв'ю Fox News.

"Це, відверто кажучи, проксі-війна між ядерними державами: США підтримують Україну, а Росія воює проти неї. І цьому потрібно покласти край", - зазначив Рубіо.

На його думку, обидві сторони не мають чіткого плану, як це зробити. Мовляв, надання Україні всього необхідного "стільки, скільки потрібно" - це не стратегія. А росіяни, хоч і "добилися певного прогресу", каже він, але не перемагають, тому це "патова ситуація".

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Рубіо підкреслив, що президент США Дональд Трамп "намагався знайти шлях до миру", а для цього, наголосив, "потрібно вести переговори з обома сторонами – Росією та Україною".

"Коли віцепрезидент (віцепрезидент США Джей Ді Венс, - ред.) зазначив, що дипломатія є ключем до вирішення конфлікту, Зеленський (президент України Володимир Зеленський, - ред.) вирішив кинути йому виклик, поставивши під сумнів можливість дипломатичного рішення. Це фактично саботувало зусилля президента", - нагадав держсекретар події в Овальному кабінеті 28 лютого.

Він відзначив, що "зараз позиція України переглядається, і це добре", і додав, що США вимагатимуть "поступок з обох сторін", але спершу, каже, треба "привести їх за стіл переговорів".

"І лише президент Трамп здатен це зробити. Це було метою від самого початку, і це залишається метою", - сказав посадовець.

Також він заявив, що російський диктатор Володимир Путін готовий до переговорів.

"Ми зустрічалися з ними два тижні тому, і питання було дуже просте: чи зацікавлені ви у припиненні цієї війни? Бо поки вона триває, суттєвого покращення відносин із Росією бути не може. Вони відповіли, що готові говорити. Але вести переговори складно, коли друга сторона заявляє, що не зацікавлена у мирі. Саме такою була риторика України", - пояснив Рубіо.

Він висловив сподівання, що "риторика України" зміниться, і "тоді двері для переговорів відкриються".

Переговори про мир: головне

Як повідомляв раніше УНІАН, Трамп і Зеленський жорстко посперечалися 28 лютого у Вашигтоні, коли мали підписувати угоду про корисні копалини між Україною і США. Суперечка закінчилася тим, що український президент поїхав із Білого дому, так і не підписавши угоди та не дійшовши згоди із американським лідером щодо умов можливої мирної угоди з Росією.

4 березня Зеленський заявив, що зустріч із Трампом пройшла не так, як передбачалося, і що настав час зробити все правильно. Він підтвердив, що Україна розглядає угоду про корисні копалини як крок до зміцнення безпеки та надійних гарантій безпеки.

Під час свого виступу перед Конгресом президент США повідомив, що він отримав лист від президента України Зеленського, у якому український лідер підтвердив готовність підписати угоду про корисні копалини. Також він зазначив, що отримав "дуже сильні сигнали, що Росія готова до миру".

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