Перемога України у війні з російським агресором залишається головним пріоритетом його діяльності на новій посаді.

Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зробив першу заяву у якості посла України у Великій Британії. За його словами, перемога України у війні з російським агресором залишається головним пріоритетом його діяльності і діяльності посольства.

"Продовжую служити Україні. Приступив до виконання обов'язків Надзвичайного і Повноважного Посла України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії", – написав він у Facebook.

Залужний опублікував фото, де показано вручення копії вірчих грамот Віце-маршалу дипломатичного корпусу, акредитованого при Королівському палаці, очільниці структурного підрозділу з питань протоколу Форін Офісу Вікторії Басбі.

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"Перемога України у війні з російським агресором залишається головним пріоритетом моєї діяльності і діяльності Посольства", – наголосив він.

Залужний став послом у Британії

Як повідомляв УНІАН, в лютому 2024 року Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ. Цю посаду він обіймав з 2021 року.

Зеленський заявив, що зміна головнокомандувача ЗСУ пов'язана з перезавантаженням військового командування. Очільник України підкреслив, що українці мають бути швидшими, упускати наявну бюрократію, оскільки "у нас немає іншого шансу".

Пізніше стало відомо, що Валерій Залужний став послом України в Великобританії. 9 травня президент Зеленський підписав відповідний указ. Британський посол у Києві Мартін Гарріс привітав Залужного з призначенням і зазначив, що з нетерпінням чекає на спільну роботу щодо зміцнення непорушного альянсу між Україною та Великобританією.

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