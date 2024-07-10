10 липня стало першим днем для колишнього головнокомандувача Збройних сил України в новому статусі.

Колишній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний 10 липня розпочав роботу на посаді посла нашої країни у Великій Британії. Про це повідомляє Українська правда з посиланням на співрозмовника в оточенні Залужного.

За інформацією видання, у середу в Залужного був перший робочий день у Лондоні.

Як відомо, Залужний обіймав посаду головнокомандувача ЗСУ з кінця липня 2021 року.

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Відставка Валерія Залужного

8 лютого 2024 року президент України Володимир Зеленський звільнив Валерія Залужного з посади і призначив нового головнокомандувача. Ним став генерал-полковник Олександр Сирський.

Тоді глава держави зазначив, що наша армія торік не домоглася успіхів у війні проти РФ, тому треба запроваджувати зміни.

9 травня 2024-го український лідер призначив екс-головнокомандувача послом України у Британії.

На початку червня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів про підготовку Залужного до нової посади. За його словами, всіх послів оцінюють однаково - за результатами.

"Тож бажаю нашому новому послу в Сполученому Королівстві насамперед успіхів і результатів у дипломатичній роботі заради нашої держави", - сказав Кулеба.

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