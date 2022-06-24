Стороні захисту надано доступ до матеріалів досудового розслідування.

Державне бюро розслідувань завершило розслідування щодо екс-президента України Віктора Януковича та колишнього заступника міністра юстиції України через захоплення державної влади у 2010 році.

Про це йдеться в повідомленні в Telegram-каналі ДБР.

Зазначається, що працівники Бюро завершили досудове розслідування за фактом захоплення державної влади у 2010 році Януковичем та у пособництві цим діям колишнім заступником міністра юстиції України (ч.1 ст. 109 та ч. 5 Ст. 27, ч. 1 ст. 109 Кримінального кодексу України).

"Слідством встановлено, що у вересні-жовтні 2010 року екс-президент України та заступник міністра юстиції України неконституційним способом повернули в дію Конституцію України від 28 червня 1996 року, що призвело до незаконного збільшення владних повноважень колишнього президента України", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що у зв'язку з тривалим приховуванням колишніх чиновників від органів слідства і суду, досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося за спеціальною (заочною) процедурою.

"Наразі стороні захисту надано доступ до матеріалів досудового розслідування, після ознайомлення з якими обвинувальний акт буде направлено до суду для вирішення питання про можливість розгляду справи за відсутності обвинувачених", - повідомили у ДБР.

Війна в Україні і Янукович:

27 травня 2022 року секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данилов розповів, що колишній голова Конституційного Суду України Олександр Тупицький мав взяти участь у легітимізації президента-втікача Віктора Януковича після нападу Росії на Україну 24 лютого.

16 червня 2022 року російський опозиціонер, екс-депутат Держдуми, полковник ФСБ РФ у відставці Геннадій Гудков заявив про те, що Януковича після перемоги Революції Гідності та втечі в Росії вважали зрадником і планували вбити.

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