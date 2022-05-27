Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов розповів, що колишній голова Конституційного Суду України Олександр Тупицький мав взяти участь у легітимізації президента-втікача Віктора Януковича після нападу Росії на Україну 24 лютого.
Про це він заявив у інтерв'ю 24 каналу.
Данілов пояснив, що в Україні почали готуватися до повномасштабної війни Росії ще з лютого 2021 року, коли перше рішення РНБО стосувалося екс-голови Конституційного Суду України Олександра Тупицького.
"Коли перше рішення РНБО стосувалося пана Тупицького, який отримав у грудні минулого року заяву нібито від пана Януковича, який не має до нашої країни крайні 8 років взагалі ніякого стосунку. В РФ був проект повернення Януковича через юридичну процедуру через наші суди, ОАСК. Це доведений факт. Це не розуміють тільки ті люди, які заплющують очі й не мають бажання із цим зараз розбиратися", - розповів він.
Данілов зазначив, що ці судді мають сьогодні давати покази Службі безпеки України.
"Але зараз ми знаходимося в стадії війни і до деяких гайляйтерів ще не доходять руки", додав секретар РНБО.
Як повідомляв УНІАН, на початку весни засудженого за держзраду екс-президента Віктора Януковича привезли до Мінська, де його хотіли оголосити "президентом України".
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